Слобода Фабрика у Катеринославі: на її місці зараз парк, рейки та занедбаний завод

На місці нинішнього центру Дніпра понад 250 років тому була слобода Половиця. З неї і бере свій початок наше місто. А ось першою «офіційною» слободою вже створеного Катеринослава вважається Фабрична.

Журналісти dnepr.info дізналися історію цієї території, і що зараз знаходиться на місці слободи.

Слобода – це не місто і не село, а невеликий район, де мешкає бідне населення. Заходити в такі райони вечорами було небезпечно – тут можна було зустріти грабіжників. Райони вважалися кримінальними місцями.

Перша слобода в Катеринославі називалася Фабрична і була неподалік сукняної фабрики, відкритої у місті 1794 року. Казенна мануфактурна фабрика одразу стала одним із найголовніших підприємств новоствореного міста. До Катеринослава разом із обладнанням привезли і робітників для фабрики – кріпаків. Сама сукняна фабрика розташувалася на центральному проспекті Дніпра, але 1794 року це була міська околиця.

Міська влада планувала створити селище для робітників, але далі за плани справа не пішла. Поселили робітників неподалік фабрики – зараз це територія вокзалів міста, вулиць Езау, Павлова, Ударників, територія колишнього комбайнового заводу. Також мешканці слободи селилися на сучасних вулицях Чапленка, Словацького, Мудрого.

Місцем, де жителі слободи обрали за цвинтар став нинішній парк Примирення та злагоди.

Після будівництва залізниці частину жителів слободи було виселено – на місці їхніх будинків став проходити поїзд.

На план початку минулого століття у Фабричної слободи було кілька «масивів». Вони називалися: Фабрична Виїзна, Фабрична Покровська та Фабрична Брянська, але місцеві жителі називали їх просто: 1-ша, 2-я та 3-тя Фабрична слобода. Згодом слобода зникла з карти міста, її місце посіли будинки та підприємства.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: