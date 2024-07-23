Скинули з 11 поверху: стали відомі деталі смерті жінки, яку знайшли біля будинку на Антоновича в Дніпрі

Днями біля багатоповерхівки знайшли тіло 44-річної жінки. Очевидці повідомляли, що померла випала з 11 поверху. На місце тоді викликали правоохоронців.
Як повідомили в поліції, це не був нещасний випадок, жінку скинули з вікна навмисне. Наразі відомо, що за декілька годин до своєї смерті вона прийшла в гості до знайомого, з яким проводила сумісне дозвілля.
Під час виниклого конфлікту чоловік почав душити жінку, а потім перекинув її через балкон на 11 поверсі. Після скоєного власник квартири пішов спати. Від отриманих травм постраждала загинула на місці.
Підозрюваний — 51-річний містянин, який наприкінці минулого року звільнився з місць позбавлення волі за аналогічний злочин. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.13 ч.2 ст.115 КК України.
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