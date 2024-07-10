“Скоро я стану врагом народа?”: блогерка родом з Дніпра двічі оскандалилася заявами про ракетний удар по Охматдиту

Блогерка з Дніпра двічі оскандалилася заявами про російський удар по лікарні Охматдит.

Блогерка родом з Дніпра Влада Роговенко, відома своєю участю в шоу “Від пацанки до панянки”, разом з іншими інфлюенсерами осоромилася реакцією на ракетний удар росіян по Охматдиту.

Українці звинуватили блогерів у підіграванні російській пропаганді, адже вони у своїх дописах повторили російські наративи, коментуючи масований ракетний обстріл РФ по Україні та удар по дитячій лікарні. Інфлюенсери звинуватили в гибелі дітей “владу двох країн” та “великих дядь”, хоча єдиний хто винен у їхньому вбивстві – Росія.

Зокрема, Владислава Роговенко, яка нині живе у США, після чергової терористичної атаки військ РФ на Україну, на свою мільйонну аудиторію, заявила, що у війні Росії проти України винна влада двох країн.

Я в шоці від новин. Хай клоун їде і домовляється про мир. Досить безневинних смертей і цього жаху. Ну скільки це триватиме? Моєї злості немає меж. Я ненавиджу владу з двох сторін, – написала в себе в Instagram Роговенко.

До поширення у соцмережах подібних наративів про “мир” з Росією долучилися Юлія Верба, Юлія Танкаєва, Міла Бараєва, Зоя Свекруха, Леся Панковська, Наталя Денисенко, Олександр Волошин, Катя Венгерська.

Українці підозрюють, що це була спланована акція і блогерам дали “тємнік” з настановами про те, як прокоментувати обстріл РФ, аби це було вигідно країні-агресорці. Адже всі інфлюенсери виразили однакову думку про необхідність негайного “миру”, хоч і різними словами. Варто зауважити, що наразі це тільки припущення користувачів соцмереж, і більш переконливих доказів немає.

Після хвилі хейту в свою сторону блогери почали заперечувати звинувачення українців та виправдовуватися. Зокрема, Влада Роговенко оприлюднила пост, де відреагувала на матеріал видання “Грунт”, де її критикували журналісти, і заявила, що “просто не хоче геноциду”, а з неї роблять “ворога народу”.

Вона також несподівано згадала Парагвайську війну, що сильно здивувало фоловерів блогерки. Користувачі мережі знову запідозрили Роговенко в тому, що вона поширює російські наративи, бо саме події Парагвайської війни люблять згадувати російські пропагандисти, намагаючись натякнути на поразку України у війні.

Нагадаємо, чоловік зірки українських реаліті з Дніпра Влади Роговенко виклав у мережу відео прильоту по місту 15 серпня.

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