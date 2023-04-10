Скоро відкриття: у Дніпрі на Перемозі біля McDonald’s вирізали частину дорожного покриття та перекрили парковку

У Дніпрі активно наводять порядки поблизу ресторанів McDonald’s

Більше року тому в Дніпрі через початок повномасштабної війни зупинили роботу всі ресторани McDonald’s.

Раніше в компанії анонсували відкриття ресторанів в Одесі та Дніпрі. Одесити вже смакують бургери, а в Дніпрі активно готуються до відновлення роботи. Про це повідомляє Dnepr.info.

Зокрема, активно порядки наводять поблизу будівлі ресторану на Перемозі. Тут ремонтують під’їздну дорогу. Робітники вже зняли частину дорожнього покриття та лежачих поліцейських, а дорогу до парковки закрили загороджувальною стрічкою.

Біля самого закладу можна побачити працівників, які миють вікна та стрижуть клумби.

Точної дати відкриття поки немає. Раніше повідомлялося, що кафе відновлять роботу не раніше кінця квітня. Компанія вже почала шукати нових працівників, тому зовсім скоро, поблизу McDonald’s ми побачимо не тільки будівельників, а й черги з бажаючих придбати довгоочікуваний бургер.

Пошкоджені шматки дорожнього покриття зняли, щоб покласти нові. До речі, працівників, які наводили марафет побачили вчора в ресторані на проспекті Гагаріна. Скоріше за все, до відкриття готують не всі точки, а декілька найпопулярніших. Зазначимо, що в інших містах вони відновлювали роботу поступово. Зокрема, в Києві спочатку відкрився ресторан на лівому березі, у досить віддаленому районі, а потім вже інші підтягнулися.

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