Скільки треба заплатити за ввезення генератора в Україну: коментар митниці

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Через це багато українців змушені сидіти без світла годинами. Вихід – придбати генератор. Багато хто завозить їх із-за кордону. Тому в Державній митній службі розповіли, скільки треба заплатити за ввезення генератора в Україну.

Так, статтею 374 Митного кодексу України передбачено, що генератори, вартість яких становить до 500 євро, а вага не перевищує 50 кг, які переміщуються автомобілем, залізницею або морським транспортом, звільняються від письмового декларування та оподаткування. У випадку пересилання генераторів поштою, експрес-відправленням або несупроводжуваним багажем сумарна вартість має бути до 150 євро.

Якщо товар перевищує неоподатковувані норми, але загальна вартість яких не перевищує 10000 євро, підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню:

ввізним митом за ставкою 10% від фактурної вартості;

податком на додану вартість за ставкою 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита.

Водночас базою оподаткування таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, зазначеної в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, що перевищує неоподатковувану норму. Наприклад, за генератор фактурною вартістю 700 євро, що ввозиться громадянином через автомобільний пункт пропуску, необхідно сплатити митні платежі з суми, що перевищує 500 євро, тобто: 10% мита від 200 євро – 20 євро;

20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість+мито) – 44 євро. Загальна сума митних платежів за такий генератор становитиме 64 євро, – йдеться у повідомленні митниці.

Зазначається, що митні платежі сплачуються виключно у валюті України за курсом НБУ на день декларування товару.

Також звертаємо увагу, що при визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі, додатково враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) товарів до моменту перетинання митного кордону України (стаття 368 Митного кодексу України), – повідомляє Державна митна служба.

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