Скільки можна заробити у Дніпрі без досвіду роботи: перелік вакансій

Знайти роботу людині без досвіду не завжди просто, оскільки більшість роботодавців у Дніпрі шукають співробітників із хоча б мінімальним досвідом. Для тих, хто відкритий новому, є безліч вакансій, де досвід роботи не потрібний, а потрібна лише наполегливість та бажання вчитися. Заробити на такій роботі можна у середньому близько 30 тис грн на місяць.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 вакансій, де потрібні люди без досвіду і при цьому вони можуть отримувати зарплату вищу за середню по регіону.

У Дніпрі відкрито вакансію менеджера з продажу нерухомості в ріелторському агентстві. Платити обіцяють у середньому 36 тис. грн на місяць, але зарплата стартує від 20 тис. грн на місяць. Компанія обіцяє велику кількість бонусів, подорожей закордон за її рахунок та навіть готову базу покупців та продавців. Все, що потрібно від претендента – бажання працювати в команді, уміння продавати та вести переговори, а також відповідальність. Серед обов’язків – пошук об’єктів нерухомості під клієнта, укладання договорів, проведення показів квартир та будинків, супровід угод.

Продавець-консультант у салон з продажу дверей у Дніпрі може заробляти від 25 до 35 тис грн, залежно від того, скільки вдасться продати товару. Роботодавець готовий розглянути кандидатів без досвіду. Все, що потрібно від претендента – консультації в салоні, контроль замірів та графіків монтажу, продзвін бази клієнтів.

Оператор call-центру у фіансово-кредитній компанії може заробити від 20 до 40 тис. грн на місяць. Досвід роботи не є обов’язковим, головне, щоб кандидат міг працювати в таблицях Exсel і програмі Google Doc, був відповідальним і міг вести переговори з клієнтами щодо погашення заборгованості, мотивуючи їх сплатити борг. Компанія крім зарплати обіцяє тренінги та можливість реалізації творчого потенціалу.

Водій-експедитор-міжнародник, який може керувати великовантажним транспортом та має закордонний паспорт може заробити у Дніпрі від 35 до 60 тис грн. Все, що потрібно буде робити – це возити товар до сусідніх країн: Польщі, Чехії, Болгарії, Литви, Латвії, Естонії.

Пілот-оператор БПЛА може заробити від 30 до 50 тис. грн на місяць. Суть роботи полягає в тому, що за допомогою дрона потрібно буде обробляти поля добривами. Робота ця не на цілий рік, а сезонна, з травня до жовтня. Компанія забезпечує проживання та харчування і навіть готові безкоштовно вчити пілотів БПЛА. Головне, щоб у претендента були права категорії В, готовність до ненормованого графіка та тривалих відряджень.

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