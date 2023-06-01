Скільки коштують найдешевші будинки у різних районах Дніпра (ФОТО)

Свій будинок у Дніпрі дає можливість збирати невеликий урожай фруктів та овочів, якщо територія двору дозволяє мати город. А ще там можна збудувати гараж, господарські будівлі, поставити альтанку, басейн або зробити маленький дитячий майданчик. Приватний сектор із невеликими будинками є у кожному районі Дніпра.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштують найдешевші будинки у різних районах Дніпра.

Найдешевший будинок в Індустріальному районі коштуватиме майже 682 тис грн. У будинку один поверх та одна кімната на 40 квадратів. У приміщенні є всі зручності. Ремонт із заміною проводок та труб було проведено минулого року. Індивідуальне опалення та тепла підлога майже по всьому будинку. Продають його з меблями. Будівля стоїть на ділянці 1,3 сотки.

Житло в АНД-районі Дніпра коштуватиме мінімум 674 тис грн. За ці гроші можна придбати одноповерховий будинок на три кімнати загальною площею 52 кв. м. Він був збудований близько 50 років тому. Опалення газове, на подвір’ї є свердловина. Також на території ділянки обладнана літня кухня, господарські будівлі, є гараж. Зручності на вулиці. Будинок стоїть на земельній ділянці у 6 соток.

У Новокодацькому районі купити найдешевший будинок можна за 224 тис. грн. Він стоїть на ділянці 10 соток. Але сам будинок невеликий, лише 40 кв.м. У будинок заведена вода і світло, каналізація – яма. У приміщенні дві кімнати.

У Самарському районі Дніпра за найдешевший будинок потрібно віддати майже 693 тис грн. У будинку один поверх, дві кімнати та 36 кв.м загальної площі. Подвір’я на 7 соток. На території є гараж, сарай, літня кухня, льох, веранда. Зручності є в будинку та у дворі.

У Соборному районі Дніпра купити будинок можна за 298 тис. грн. Знаходиться він на ділянці розміром сотку, в ньому 46 кв.м і три кімнати. Але жити в ньому дуже складно – будинок потребує ремонту. Сам будинок було зведено понад 50 років тому. Підведено усі комунікації. Більше на території ділянки інших будвель немає. Найбільша цінність будинку – те, що він знаходиться в престижному районі міста.

У Центральному районі Дніпра продають будинок за 711 тис грн – це найдешевша пропозиція у районі. Будівля стоїть на ділянці 10 соток. Сам будинок – 55 кв.м. У ньому 3 кімнати, є льох. На подвір’ї свердловина з водою, індивідуальне опалення. Продається з меблями. Є всі комунікації та зручності в будинку.

Найдешевший будинок у Чечелівському районі коштуватиме 505 тис грн. Двір – 6 соток. Будинок – 49 кв.м. кімната лише одна. Опалюється він за допомогою печі. На ділянці є гараж. Все було збудовано близько 50 років тому.

У Шевченківському районі Дніпра найдешевший будинок знайшовся за ціною 936 тис. грн. У ньому 4 кімнати, загальна площа майже 100 кв. Усі комунікації доведено до будинку. На половині будинку зроблено капітальний ремонт. Двір – 3 сотки.

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