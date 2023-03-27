Скільки коштують карасики: браконьєр з Дніпропетровщини сплатить штраф 212 кг риби

Про це повідомляють у Телеграм-каналі «Дніпро Обласний».
Затримали рибалку у селі Вільне поблизу Карачунівського водосховища.
Примітив чоловіка рибоохоронний патруль.
Вилучили у нього 212 кг риби та раків: карасів сріблястих, лящів, плітку, раків, окунів, а також човен та сітки.
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