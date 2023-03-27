Скільки коштують карасики: браконьєр з Дніпропетровщини сплатить штраф 212 кг риби

Рибалка завдав збитків екосистемі Криворізького району більш, ніж на мільйон гривень. Проте, за порушення він заплатить лише 680 гривень штрафу.

Про це повідомляють у Телеграм-каналі «Дніпро Обласний».

Затримали рибалку у селі Вільне поблизу Карачунівського водосховища.

Примітив чоловіка рибоохоронний патруль.

Вилучили у нього 212 кг риби та раків: карасів сріблястих, лящів, плітку, раків, окунів, а також човен та сітки.

Читайте також:

Українська

Автор: