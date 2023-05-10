Скільки коштує однокімнатна квартира у різних районах Дніпра: продають з меблями та ключами від ліфта

Найбільшою популярністю на ринку нерухомості у Дніпрі користуються однокімнатні квартири. Насамперед вони приваблюють потенційних покупців низькими комунальними платжками порівняно зі своїми двома та трьома кімнатними «побратимами». Але парадокс у тому, що хоч квадратних метрів там небагато, оцінюються вони дорожче, ніж метраж великих квартир, плюс однокімнатних квартир на продаж у Дніпрі не так уже й багато.

Журналісти dnepr.info зібрали найдешевші пропозиції щодо продажу однокімнатних квартир у Дніпрі по районах міста.

За 562 тис. грн у Соборному районі Дніпра можна купити однокімнатну квартиру загальною площею майже 17 кв.м. Знаходиться вона на житловому масиві Перемога-6. Житло розташоване на 7 поверсі 9 поверхового будинку, в приміщенні косметичний ремонт. Як зазначив автор оголошення, влітку комунальні платежі становлять 400 грн, узимку – 1000 грн, у під’їзді є відеоспостереження, ліфтом можуть користуватися лише ті, у кого є від нього ключі.

У Шевченківському районі міста купити однокімнатну квартиру можна за ціною 618 тис. грн за 23 кв.м. Знаходиться будинок у районі 12 кварталу. Квартира розташована на останньому поверсі панельного будинку. Новому господареві вона дістанеться з меблями, технікою та косметичним ремонтом.

У Центральному районі Дніпра однокімнатна оцінюється щонайменше у 337 тис грн. Розташована вона на вулиці Руденка, у 9 поверховому будинку на 1 поверсі. Загальна площа 26 кв.м. У квартирі вже розпочато ремонт, замінено вікна. Новому господареві як бонус дістануться будівельні матеріали.

У Чечелівському районі Дніпра найдешевша однокімнатна знайшлася за 543 тис. грн. Її загальна площа 35 кв.м. Квартира знаходиться на житловому масиві Західний, на другому поверсі 2-х поверхового будинку. Є балкон. У квартирі – косметичний ремонт.

Купити однокімнатну квартиру в Новокодацькому районі Дніпра коштуватиме 393 тис грн. Загальна площа 20 кв.м. Продавець стверджує, що квартира настільки тепла, що взимку комуналка обійдеться всього 760 грн на місяць. Розташована квартира на 1 поверсі.

У Самарському районі Дніпра квартиру можна купити за 596 тис. грн. Знаходиться вона у клубному будинку. Площа однокімнатної – 30,6 кв.м. Територія двору закрита, будинок утеплений. Стан житла – «після будівельників». У квартиру заведено світло, вода, встановлені лічильники.

В Індустріальному районі найдешевша однокімнатна квартира на продаж у Дніпрі знайшлася на вулиці Осінній. За 18 кв. загальної площі хочуть 374,5 тис. грн. Розташована квартира на 4 поверсі будинку-хрущовки. Приміщенню потрібний ремонт.

В АНД-районі Дніпра однокімнатна квартира коштуватиме щонайменше 337 тис грн. Знаходиться на 3-му, останньому поверсі будинку. Загальна площа 18,6 кв. Немає балкона, але високі стелі дозволяють перетворити квартиру на дворівневу. Продається у стані «після будівельників».

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