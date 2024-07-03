Скільки “двохсотбальників” було в Дніпрі на НМТ у 2024 році

77 випускників закладів освіти у Дніпрі здобули максимальний бал – 200 – на Національному мультипредметному тесті. Такі дані навели в ГумДепі Дніпра.
Серед тріумфаторів – учениця Дніпровського ліцею №111, яка продемонструвала виняткові знання, здобувши по 200 балів з 4 предметів.
Відмінні результати також продемонстрували в таких навчальних закладах:
Загалом, 36 шкіл міста можуть пишатися своїми “двохсотбальниками”, адже їхні випускники отримали по 200 балів щонайменше з одного предмета.
Лідерами за кількістю кращих результатів стали:
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