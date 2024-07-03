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Скільки “двохсотбальників” було в Дніпрі на НМТ у 2024 році

Сьогодні 21:59
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У Дніпрі 77 випускників отримали 200 балів за НМТ.

Новости Днепра про Скільки

77 випускників закладів освіти у Дніпрі здобули максимальний бал – 200 – на Національному мультипредметному тесті. Такі дані навели в ГумДепі Дніпра. 

Серед тріумфаторів – учениця Дніпровського ліцею №111, яка продемонструвала виняткові знання, здобувши по 200 балів з 4 предметів.

Відмінні результати також продемонстрували в таких навчальних закладах:

  • НВК №99: 200 балів з 3-х предметів
  • Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій: 2 учні отримали 200 балів з 2-х предметів
  • Дніпровський ліцей № 28: 200 балів з 2-х предметів
  • НВК №99: 200 балів з 2-х предметів
  • Дніпровський полімовний ліцей №23 “Соборний”: 200 балів з 2-х предметів

Загалом, 36 шкіл міста можуть пишатися своїми “двохсотбальниками”, адже їхні випускники отримали по 200 балів щонайменше з одного предмета.

Лідерами за кількістю кращих результатів стали:

  • Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій: 14 випускників
  • Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів: 6 випускників
  • Дніпровський ліцей № 12: 5 випускників

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