Скільки дронів збили над Дніпропетровщиною під час нічної атаки

В ніч на 12 вересня оборонці неба збили 8 шахедів.
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
“Мінус 8️ шахедів! Стільки ворожого залізяччя приземлили наші оборонці неба протягом ночі. Дякую, що захищаєте повітряний простір області”, – написав Сергій Лисак.
Цієї ночі сили ППО збили 44 “шахеди”, якими ворог атакував Україну. Загалом окупанти запустили дві балістичні ракети “Іскандер-М” та одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, дві крилаті ракети Х-22/32 та 64 ударні БпЛА. Про це повідомили в Повітряних силах України.
Наразі триває повітряна тривога. У повітряному просторі області та України є ворожі шахеди. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
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