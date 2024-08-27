Скільком чергам одночасно відключатимуть світло у Дніпрі 28 серпня

Обмеження будуть трохи м'якшими.

Як повідомили в Укренерго, у середу, 28 серпня, світло вимикатимуть двом чергам одночасно. Це означає, що застосовувати “світло-сірі” графіки не планують.

Компанія ЦЕК оприлюднила графік відключень на завтра:

1 черга:

з 00:00 до 04:00;

з 12:00 до 16:00.

2 черга:

з 00:00 до 04:00;

з 12:00 до 16:00.

3 черга:

з 04:00 до 08:00;

з 16:00 до 20:00.

4 черга:

з 04:00 до 08:00;

з 16:00 до 20:00.

5 черга:

з 08:00 до 12:00;

з 20:00 до 24:00.

6 черга:

з 08:00 до 12:00;

з 20:00 до 24:00.

Водночас декому відключатимуть світло також через проведення планових робіт. З 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Бехтєрєва: 1, 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

вул. Бориса Кротова: 31, 35, 39, 39-А;

вул. Бутакова: 2, 3, 4, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;

вул. Данила Нечая: 4, 6, 8, 19-Н;

вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;

вул. Оранжева: 1, 2-Б, 3, 4, 6-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72, 74, 78-84 (парні);

вул. Павлова: 1, 4, 12;

пров. В’ячеслава Тютіна: 1-12, 14-16, 18-20;

вул. Агатової: 1;

вул. Веселка: 1, 2-А, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 22-А, 24-А, 26, 27, 32, 36, 38, 40, 48, 96, 181, 211;

вул. Весняна: 5, 35;

вул. Дорога: 1-А, 2, 3, 5-7, 14, 16;

вул. Заводська: 36;

вул. Земська: 1, 3-А;

вул. Мечникова: 10, 11;

вул. Оздоровча: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А, 13, 18, 20;

вул. Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51, 59;

вул. Півнична: 3, 15;

вул. Солом’янська: 1, 2-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;

вул. Татарська: 8, 10, 131-Г, 138, 141, 143, 145, 154, 159, 163, 164-Б, 165-А, 167, 175, 177, 179;

вул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 21, 25, 31, 33;

пров. Блакитний: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-20 (парні), 26, 157;

пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

пров. Смарагдовий: 1-7, 9, 11, 12-А, 13, 15-23, 25-33 (непарні);

пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60 (парні).

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