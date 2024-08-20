Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Нецензурно лаявся на жінок: скандал між жителями Дніпра та працівником ТЦК отримав продовження

Нецензурно лаявся на жінок: скандал між жителями Дніпра та працівником ТЦК отримав продовження

Сьогодні 18:00
просмотров

У Дніпрі трапився черговий конфлікт з ТЦК.

Новости Днепра про Нецензурно лаявся на жінок: скандал між жителями Дніпра та працівником ТЦК отримав продовження

Днями у соцмережах поширювали відео конфлікту між місцевими жителями та нібито працівником ТЦК. На записі було чутно, як чоловік у військовому однострої досить агресивно лається на жінок, які стоять біля під’їзду. Втім, очевидці зафільмували лише частину суперечки, тому не було ясно, що стало причиною такої поведінки чоловіка. 

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП 20 серпня відреагував на ситуацію та розмістив пост з поясненнями.

У ТЦК Дніпра стверджують, що жінка брутально висловлювалась про ЗСУ, учасників Майдану 2014 року і цитувала пропагандистський наратив про те, що “військові ЗСУ за гроші служать і вбивають”. Саме це нібито стало причиною досить агресивної реакції з боку військового. 

Представники ТЦК зазначили, що інший провокатор і учасник інциденту є військовозобов’язаним. Чоловік тривалий час ігнорував виклики до ТЦК і відмовився від прибуття до установи у супроводі поліції для оновлення військово-облікових даних. Він поводив себе агресивно.

В опублікованому відео конфлікту можна побачити чоловіка, який поводиться спокійно та на лайку зовсім не реагує. Ймовірно, це і є військовозобов’язаний, до якого прийшли представники ТЦК.

“Некоректні висловлювання з боку військовослужбовця, зафіксовані в оприлюдненій частині відео, стали реакцією на брутальні образи патріотів і захисників України. Цей військовослужбовець був на фронті з 2015 року, нещодавно переведений до ТЦК та СП за станом здоров’я з посади фельдшера евакуаційного відділення, має декілька поранень. Це не виправдовує, але пояснює емоційну реакцію на ницість провокаторів”, – зазначено у публікації.

Читайте також:

Новости Днепра про Нецензурно лаявся на жінок: скандал між жителями Дніпра та працівником ТЦК отримав продовженняУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В якому старовинному будинку Дніпра раніше було казино: тепер сюди приходять діти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:21
    В якому старовинному будинку Дніпра раніше було казино: тепер сюди приходять діти

    Старовинні будинки Дніпра зберігають міську історію. Вони можуть «розповісти» про…

    У Дніпрі міністр МЗС Кулеба прикрашав водоспад на острові прапором України
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:18
    У Дніпрі міністр МЗС Кулеба прикрашав водоспад на острові прапором України

    У Дніпрі побував Дмитро Кулеба.

    Масові підпали автівок ЗСУ: у Дніпрі затримали ще трьох підозрюваних
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:36
    Масові підпали автівок ЗСУ: у Дніпрі затримали ще трьох підозрюваних

    У Дніпрі та Кривому Розі затримали підозрюваних у підпалі військових…

    Жителів Дніпра просять не їздити ліфтом під час комендантської години: у чому річ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:08
    Жителів Дніпра просять не їздити ліфтом під час комендантської години: у чому річ

    Жителів Дніпра просять не їздити на ліфтах вночі.

    Наверх