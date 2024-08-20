Нецензурно лаявся на жінок: скандал між жителями Дніпра та працівником ТЦК отримав продовження

У Дніпрі трапився черговий конфлікт з ТЦК.

Днями у соцмережах поширювали відео конфлікту між місцевими жителями та нібито працівником ТЦК. На записі було чутно, як чоловік у військовому однострої досить агресивно лається на жінок, які стоять біля під’їзду. Втім, очевидці зафільмували лише частину суперечки, тому не було ясно, що стало причиною такої поведінки чоловіка.

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП 20 серпня відреагував на ситуацію та розмістив пост з поясненнями.

У ТЦК Дніпра стверджують, що жінка брутально висловлювалась про ЗСУ, учасників Майдану 2014 року і цитувала пропагандистський наратив про те, що “військові ЗСУ за гроші служать і вбивають”. Саме це нібито стало причиною досить агресивної реакції з боку військового.

Представники ТЦК зазначили, що інший провокатор і учасник інциденту є військовозобов’язаним. Чоловік тривалий час ігнорував виклики до ТЦК і відмовився від прибуття до установи у супроводі поліції для оновлення військово-облікових даних. Він поводив себе агресивно.

В опублікованому відео конфлікту можна побачити чоловіка, який поводиться спокійно та на лайку зовсім не реагує. Ймовірно, це і є військовозобов’язаний, до якого прийшли представники ТЦК.

“Некоректні висловлювання з боку військовослужбовця, зафіксовані в оприлюдненій частині відео, стали реакцією на брутальні образи патріотів і захисників України. Цей військовослужбовець був на фронті з 2015 року, нещодавно переведений до ТЦК та СП за станом здоров’я з посади фельдшера евакуаційного відділення, має декілька поранень. Це не виправдовує, але пояснює емоційну реакцію на ницість провокаторів”, – зазначено у публікації.

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