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СК Дніпро-1 покинув срібний призер чемпіонату України

Сьогодні 08:59
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Дніпровську футбольну команду залишив ще один лідер.

Новости Днепра про СК Дніпро-1 покинув срібний призер чемпіонату України

Публікацію з подякою футболісту оприлюднили на офіційному порталі СК Дніпро-1

Півзахисник Валентин Рубчинський продовжить кар’єру у київському «Динамо», – повідомили в дописі.

Відомо, що Валентин Рубчинський дебютував у команді під час гри у першій лізі сезону 2018/19. З того часу Рубчинський відіграв у юнацькій, молодіжній та першій команді спортклубівців. У цих командах зіграв загалом 19 матчів, на яких забив 5 голів. 

В Украській футбольній Прем’єр лізі футболіст провів 56 матчів, забив один гол, в Кубку України – 3 матчі, в єврокубках – 15 матчів, в яких забив 2 голи. На його рахунку 8 результативних передач. 

У сезоні 2020/1 зіграв у складі СК “Нікополь” 22 матчі, забив 3 голи у чемпіонаті та Кубку України. 

У ФК “Дніпро-1” Валентин став срібним призером чемпіонату України. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Богдан Лєднєв також залишив команду. Таким чином СК “Дніпро-1” вже втратила декількох лідерів: Олександр Сваток перейшов до клубу МЛС “Остін”,  Олексій Гуцуляк, Євген Волинець та Руслан Бабенко перейшли до житомирського “Полісся”. Також, Адамюк та Мірошніченко можуть перейти в “Карпати”, а Сарапій у “Полісся”.

Окрім того, відомо, що наразі СК Дніпро-1 поки що не знявся з жодного турніру у наступному сезоні. 

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