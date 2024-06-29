СК Дніпро-1 поки що не знімається зі змагань і отримав атестат на участь у єврокубках

СК Дніпро-1 поки що не знявся з жодного турніру у наступному сезоні.

Незважаючи на те, що навіть операційний директор команди пророкував невтішний кінець для СК Дніпро-1, команда офіційно продовжує існування.

Про це журналісти Tribuna дізналися в УАФ.

Наразі клубу виданий атестат на участь в змаганнях, він є учасником єврокубків. Ніяких офіційних повідомлень від клубу, що він не зможе грати у єврокубках, не надходило, — йдеться у дописі.

Багато що стане відомим у ситуації навколо команди після 1-го липня. Саме у цей день дніпряни можуть офіційно знятися зі змагань в УПЛ та, скоріш за все, припинити своє існування.

Якщо клуб знайде кошти на нових футболістів та виплату заборгованостей, то вже 25 липня СК Дніпро-1 проведе свій перший офіційний матч у сезоні.

Офіційний сайт команди мовчить стосовно цих подій. Останні новини присвячені тому, що команду залишили Бабенко, Сваток та Волинець.

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