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СК Дніпро-1 нічого не отримає від трансферу Довбика

Сьогодні 08:29
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СК Дніпро-1 залишиться без бонусів після трансферу Довбика.

Новости Днепра про СК Дніпро-1 нічого не отримає від трансферу Довбика

Про це повідомив комерційний директор “Дніпра-1” В’ячеслав Фрідман.

 Нашою умовою продажу Довбика з «Дніпра-1» до «Жирони» було отримати всю суму одразу протягом 5 днів, тому жодних бонусів і відсотків від подальшого трансферу не передбачено. Як і обумовлювалося, «Жирона» відразу перевела на наш рахунок шість мільйонів євро. Жодних подальших вигод від продажів Довбика «Дніпро-1» не має, — заявив директор СК Дніпро.

Це пов’язано з тим, що дніпряни не були впевнені у грі нападника в Ла Лізі.

 А якби Довбик провалився в «Жироні»? Тоді прощавай, відсоток. Ніхто не знав, як Артем адаптується до Ла Ліги і нової країни. Ми прийняли рішення отримати все й одразу, — повідомив функціонер.

Нагадаємо, що місце СК Дніпро-1 в УПЛ посіла команда Лівий Берег.

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