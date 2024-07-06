СК Дніпро-1 готує офіційне звернення про зняття з УПЛ

Лист до УПЛ про зняття зі змагань можуть надіслати наступного тижня.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Останнім часом ходили чутки про намір об’єднатися із першоліговим “Звягелем”, але в останній момент перемовини звернули.
За чутками, багато гравців вже знайшли собі нові команди.
Адамюк та Мірошніченко можуть перейти в “Карпати”, а Сарапій у “Полісся”.
Схоже на те, що дніпряни не будуть навіть стартувати у кваліфікації до єврокубків та просто закриють проєкт.
Нагадаємо, що за офіційною інформацією, СК Дніпро-1 буде змагатися у наступному сезоні УПЛ.
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