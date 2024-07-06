Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

СК Дніпро-1 готує офіційне звернення про зняття з УПЛ

Сьогодні 08:16
просмотров

СК Дніпро-1 все ближче до того, щоб припинити своє існування.

Новости Днепра про СК Дніпро-1 готує офіційне звернення про зняття з УПЛ

Лист до УПЛ про зняття зі змагань можуть надіслати наступного тижня.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Останнім часом ходили чутки про намір об’єднатися із першоліговим “Звягелем”, але в останній момент перемовини звернули.

За чутками, багато гравців вже знайшли собі нові команди. 

Адамюк та Мірошніченко можуть перейти в “Карпати”, а Сарапій у “Полісся”.

Схоже на те, що дніпряни не будуть навіть стартувати у кваліфікації до єврокубків та просто закриють проєкт.

Нагадаємо, що за офіційною інформацією, СК Дніпро-1 буде змагатися у наступному сезоні УПЛ.

Читайте також:

Новости Днепра про СК Дніпро-1 готує офіційне звернення про зняття з УПЛУкраїнська Новости Днепра про СК Дніпро-1 готує офіційне звернення про зняття з УПЛРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    +40 і вище: Дніпро та область опиняться в епіцентрі надзвичайної спеки
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    +40 і вище: Дніпро та область опиняться в епіцентрі надзвичайної спеки

    Дніпро та область наступного тижня опиняться в полоні надзвичайної спеки.

    Один із ВНЗ Дніпра увійшов в ТОП-20 найкращих університетів в Україні
    Новини Дніпра
    Вчора 21:20
    Один із ВНЗ Дніпра увійшов в ТОП-20 найкращих університетів в Україні

    Один із університетів Дніпра знову увійшов до рейтингу найкращих ВНЗ…

    У Дніпрі через численні ДТП в центрі міста утворилися затори (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 19:52
    У Дніпрі через численні ДТП в центрі міста утворилися затори (ФОТО)

    Аварійний вечір у Дніпрі.

    Світла буде трохи більше: у Дніпрі всю добу діятимуть графіки відключень
    Новини Дніпра
    Вчора 19:29
    Світла буде трохи більше: у Дніпрі всю добу діятимуть графіки відключень

    Стало відомо, яким буде графік відключень світла 6 липня.

    Наверх