СК Дніпро-1 готує офіційне звернення про зняття з УПЛ

СК Дніпро-1 все ближче до того, щоб припинити своє існування.

Лист до УПЛ про зняття зі змагань можуть надіслати наступного тижня.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Останнім часом ходили чутки про намір об’єднатися із першоліговим “Звягелем”, але в останній момент перемовини звернули.

За чутками, багато гравців вже знайшли собі нові команди.

Адамюк та Мірошніченко можуть перейти в “Карпати”, а Сарапій у “Полісся”.

Схоже на те, що дніпряни не будуть навіть стартувати у кваліфікації до єврокубків та просто закриють проєкт.

Нагадаємо, що за офіційною інформацією, СК Дніпро-1 буде змагатися у наступному сезоні УПЛ.

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