Сімох дніпрян затримали за виготовлення та збут метамфетаміну

У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомляють: їм інкримінують контрабанду прекурсорів у великих розмірах, незаконне виготовлення, придбання, зберігання, збут психотропної речовини та незаконне поводження з бойовими припасами.

У ході слідства з’ясувалося, що організатором нарколабораторії виступав мешканець Дніпра, який долучив до своєї справи ще шістьох знайомих. У кожного з них була своя функція за заздалегідь узгодженим планом.

Усі складові для виготовлення психотропу завозились контрабандним шляхом із-за кордону.

Виготовляли метамфетамін у спеціальній нарколабораторії вдома у самого організатора.

Замовлення приймали через месенджер, а продавали дрібними та оптовими партіями по всій території Дніпропетровщини.

Щомісячно обіг з реалізації складав близько 10 млн грн.

У рамках кримінального провадження правоохоронцями було проведено 45 обшуків на території області у фігурантів вдома та в автомобілях, які вони використовували в діяльності.

Було вилучено психотропну речовину, канабіс, спеціальне обладнання, мобільні, банківські карти, зброю, гранати, 8 транспортних засобів та гроші у сумі 700 тис грн.

Наразі обвинувачені під вартою.

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