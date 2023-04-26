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Сімох дніпрян затримали за виготовлення та збут метамфетаміну

Сьогодні 07:15
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У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомляють: їм інкримінують контрабанду прекурсорів у великих розмірах, незаконне виготовлення, придбання, зберігання, збут психотропної речовини та незаконне поводження з бойовими припасами.

Новости Днепра про Сімох дніпрян затримали за виготовлення та збут метамфетаміну

У ході слідства з’ясувалося, що організатором нарколабораторії виступав мешканець Дніпра, який долучив до своєї справи ще шістьох знайомих. У кожного з них була своя функція за заздалегідь узгодженим планом.

Усі складові для виготовлення психотропу завозились контрабандним шляхом із-за кордону.

Виготовляли метамфетамін у спеціальній нарколабораторії вдома у самого організатора.

Замовлення приймали через месенджер, а продавали дрібними та оптовими партіями по всій території Дніпропетровщини.

Щомісячно обіг з реалізації складав близько 10 млн грн.

У рамках кримінального провадження правоохоронцями було проведено 45 обшуків на території області у фігурантів вдома та в автомобілях, які вони використовували в діяльності.

Було вилучено психотропну речовину, канабіс, спеціальне обладнання, мобільні, банківські карти, зброю, гранати, 8 транспортних засобів та гроші у сумі 700 тис грн.

Наразі обвинувачені під вартою.

Новости Днепра про Сімох дніпрян затримали за виготовлення та збут метамфетаміну

Новости Днепра про Сімох дніпрян затримали за виготовлення та збут метамфетаміну

Новости Днепра про Сімох дніпрян затримали за виготовлення та збут метамфетаміну

Новости Днепра про Сімох дніпрян затримали за виготовлення та збут метамфетаміну

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