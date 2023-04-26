Сімох дніпрян затримали за виготовлення та збут метамфетаміну

У ході слідства з’ясувалося, що організатором нарколабораторії виступав мешканець Дніпра, який долучив до своєї справи ще шістьох знайомих. У кожного з них була своя функція за заздалегідь узгодженим планом.
Усі складові для виготовлення психотропу завозились контрабандним шляхом із-за кордону.
Виготовляли метамфетамін у спеціальній нарколабораторії вдома у самого організатора.
Замовлення приймали через месенджер, а продавали дрібними та оптовими партіями по всій території Дніпропетровщини.
Щомісячно обіг з реалізації складав близько 10 млн грн.
У рамках кримінального провадження правоохоронцями було проведено 45 обшуків на території області у фігурантів вдома та в автомобілях, які вони використовували в діяльності.
Було вилучено психотропну речовину, канабіс, спеціальне обладнання, мобільні, банківські карти, зброю, гранати, 8 транспортних засобів та гроші у сумі 700 тис грн.
Наразі обвинувачені під вартою.
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