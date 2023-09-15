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  • Сімейство пацюків з Кривого Рогу, які стали зірками мережі, може переїхати до Парижа

Сімейство пацюків з Кривого Рогу, які стали зірками мережі, може переїхати до Парижа

Сьогодні 20:03
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Криворізькі Рататуї можуть переїхати до Парижа.

Новости Днепра про Сімейство пацюків з Кривого Рогу, які стали зірками мережі, може переїхати до Парижа

Декоративні пацюки з Кривого Рогу стали “зірками” мережі. На території житлового масиву Сонячний живе сімейство гризунів. Крамниця, де жили звіряки, закрилася на початку повномасштабного вторгнення. Персонал не знав, куди подіти малих, тому щурів випустили на вулицю, сподіваючись, що вони зможуть вижити самотужки. 

Пацюків почали підгодовувати місцеві мешканці. Щури плодилися, тому зовсім скоро по вулиці бігало ціле сімейство. Нещодавно про гризунів почали говорити у мережі. Згодом вони стали “зірками”. Тепер малими зацікавилися ратологи з Києва, які взяли їх під опіку. Про це пише місцеве видання Свої. 

Через те, що пацюки декоративні, вони потребують більш ретельного догляду, ніж їхні дикі родичі. Життя на вулиці негативно відобразилося на здоров’ї гризунів. 

Чимало спійманих самок були вагітними та мали пухлини, тому ратологи забрали їх до Києва на лікування. Частина пацюків залишиться з новими господарями, а ось деякі з них можуть переїхати до Парижа, адже ними зацікавилися місцеві спеціалісти. 

Наразі зооволонтери збирають залишки маленьких гризунів, щоб взяти їх під свою опіку. Детальніше у відео:

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Новости Днепра про Сімейство пацюків з Кривого Рогу, які стали зірками мережі, може переїхати до ПарижаУкраїнська Новости Днепра про Сімейство пацюків з Кривого Рогу, які стали зірками мережі, може переїхати до ПарижаРусский

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