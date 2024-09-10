Сімейний “бізнес”: батько та син намагалися переправити мешканця Дніпра за кордон

На Вінничині прикордонники затримали мешканця Дніпра, який намагався покинути Україну.

Прикордонники зупинили автомобіль, у якому був водій та двоє військовозобов’язаних пасажирів з Дніпра та Харкова. Під час оперативних засобів було також виявлено ще одного водія, який супроводжував їх на іншій автівці. З’ясувалося, що батько та син організували незаконний “бізнес”.

Про це повідомили в Могилів-Подільському прикордонному загоні.

“У ході оперативних заходів прикордонники виявили ще одного водія, який супроводжував групу на іншому автомобілі. З’ясувалося, що це був сімейний «бізнес». 38-річний син перевозив «клієнтів» з метою незаконного перетинання кордону, а його 70-річний батько їхав попереду, контролюючи маршрут руху. Трансфер був ретельно спланований, але завершився провалом”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіки з Дніпра та Харкова за допомогою одного з месенджерів отримали необхідні вказівки і прибули до Вінниці. Там їх очікували перевізники. Далі подорож мала продовжитись до берега Дністра. Для подолання річки чоловіки прихопили з собою ласти та вакуумні пакети.

На ухилянтів складено протоколи про адміністративні порушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП та за ст.185-10 КУпАП. Справи передано до суду.

Водіїів-організаторів затримано. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Транспортні засоби вилучено. Слідство ще триває.

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