Сімейний “бізнес”: батько та син намагалися переправити мешканця Дніпра за кордон

Прикордонники зупинили автомобіль, у якому був водій та двоє військовозобов’язаних пасажирів з Дніпра та Харкова. Під час оперативних засобів було також виявлено ще одного водія, який супроводжував їх на іншій автівці. З’ясувалося, що батько та син організували незаконний “бізнес”.
Про це повідомили в Могилів-Подільському прикордонному загоні.
“У ході оперативних заходів прикордонники виявили ще одного водія, який супроводжував групу на іншому автомобілі. З’ясувалося, що це був сімейний «бізнес». 38-річний син перевозив «клієнтів» з метою незаконного перетинання кордону, а його 70-річний батько їхав попереду, контролюючи маршрут руху. Трансфер був ретельно спланований, але завершився провалом”, – йдеться у повідомленні.
Чоловіки з Дніпра та Харкова за допомогою одного з месенджерів отримали необхідні вказівки і прибули до Вінниці. Там їх очікували перевізники. Далі подорож мала продовжитись до берега Дністра. Для подолання річки чоловіки прихопили з собою ласти та вакуумні пакети.
На ухилянтів складено протоколи про адміністративні порушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП та за ст.185-10 КУпАП. Справи передано до суду.
Водіїів-організаторів затримано. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Транспортні засоби вилучено. Слідство ще триває.
Читайте також:
Автор:
Деякі школярі Дніпра можуть харчуватися у школах безкоштовно.
Зняти кімнату у Дніпрі в рази дешевше, ніж орендувати квартиру,…
Окупанти продовжують атакувати Дніпропетровщину.
У вересні у Ботанічному саду Дніпра запланована одна робоча субота.