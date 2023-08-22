Січеслава не буде: які проблеми виникли з перейменуванням Новомосковська

До кінця року Новомосковськ мають перейменувати. Наразі містяни пропонують нові варіанти назви міста. Попри те, що Січеслав лідирував у всіх голосуваннях, так населений пункт не назвуть.

За інформацією Інституту нацпам’яті, ця назва не підійде місту. Є дві причини. Перша – Дніпропетровську область збираються перейменувати на Січеславську, тож топонім схожий з назвою регіону вже “зайнятий”. Можливо після війни нас чекає ще одна велика реформа. Друга – змінюють назву Новомосковська в межах деколонізації, тож треба повертатися до старих історичних назв.

До 1794 року Новомосковськ називався Самар, Самарчик, Нова Самара. Під час голосування ці назви зайняли другі та треті місця в рейтингу. Проте більшість висловлюється на користь Січеслава, тож ймовірно, багато хто залишиться невдоволеним новою назвою свого міста.

Наразі голосування триває.

Раніше ми розповідали, як мешканцям Новомосковська можна проголосувати за нову назву для свого міста.

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