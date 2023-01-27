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  • Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

Сьогодні 17:12
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Лівобережна частина Дніпра почала інтенсивно забудовуватися близько півстоліття тому. Тепер важко уявити, що на місці зелених алей та висотних будинків колись було порожнє поле, бігали дикі тварини та піднімалися піщані бурі.

Новости Днепра про Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

Наприкінці 1970-х років у Дніпрі розпочалося будівництво нового спального району. Назвали його «Лівобережний».

Новости Днепра про Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

Пізніше один величезний район розділився на 1,2 та 3 масиви.

Новости Днепра про Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

На місці майбутніх багатоповерхівок не було нічого – лише поля та трохи будинків у приватному секторі.

Новости Днепра про Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

Неподалік був ліс і звірі, переважно зайці, часто забігали на будівництво.

Новости Днепра про Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

«Коли ми отримали квартиру, то між будинками влітку росли соняшники, а після школи ми бігали на поле за редискою та полуницею. Наразі на місці цього поля знаходиться величезний ТЦ. Тут бували й піщані бурі, не знаю, як так виходило, але, коли віяв вітер, пісок був скрізь: у волоссі, очах, на одязі, дерев було дуже мало. Зараз все дуже сильно змінилося на краще», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ксенія Щеглова.

Новости Днепра про Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

В основному на масиві будували дев’ятиповерхові будинки.

Новости Днепра про Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

16 –ті поверхові висотки почали зводити на Лівобережному вже в 1990-х роках.

Новости Днепра про Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

Лівобережний має своє озеро  – Куряче. Розташоване воно між приватним сектором та багатоповерхівками.

Новости Днепра про Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

Не дивлячись, що район досить великий та густонаселений, перший комунальний транспорт дістався сюди тільки у середині 1990-х років.

Новости Днепра про Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

фото: група «Історія в фотографиях. Катеринослав-Дніпропетровск», Р. Кравцов, блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х роківУкраїнська Новости Днепра про Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х роківРусский

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