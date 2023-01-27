Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

Лівобережна частина Дніпра почала інтенсивно забудовуватися близько півстоліття тому. Тепер важко уявити, що на місці зелених алей та висотних будинків колись було порожнє поле, бігали дикі тварини та піднімалися піщані бурі.

Наприкінці 1970-х років у Дніпрі розпочалося будівництво нового спального району. Назвали його «Лівобережний».

Пізніше один величезний район розділився на 1,2 та 3 масиви.

На місці майбутніх багатоповерхівок не було нічого – лише поля та трохи будинків у приватному секторі.

Неподалік був ліс і звірі, переважно зайці, часто забігали на будівництво.

«Коли ми отримали квартиру, то між будинками влітку росли соняшники, а після школи ми бігали на поле за редискою та полуницею. Наразі на місці цього поля знаходиться величезний ТЦ. Тут бували й піщані бурі, не знаю, як так виходило, але, коли віяв вітер, пісок був скрізь: у волоссі, очах, на одязі, дерев було дуже мало. Зараз все дуже сильно змінилося на краще», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ксенія Щеглова.

В основному на масиві будували дев’ятиповерхові будинки.

16 –ті поверхові висотки почали зводити на Лівобережному вже в 1990-х роках.

Лівобережний має своє озеро – Куряче. Розташоване воно між приватним сектором та багатоповерхівками.

Не дивлячись, що район досить великий та густонаселений, перший комунальний транспорт дістався сюди тільки у середині 1990-х років.

фото: група «Історія в фотографиях. Катеринослав-Дніпропетровск», Р. Кравцов, блог Артема Костюка

Читайте також:

Українська Русский

Автор: