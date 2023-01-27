Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

Наприкінці 1970-х років у Дніпрі розпочалося будівництво нового спального району. Назвали його «Лівобережний».
Пізніше один величезний район розділився на 1,2 та 3 масиви.
На місці майбутніх багатоповерхівок не було нічого – лише поля та трохи будинків у приватному секторі.
Неподалік був ліс і звірі, переважно зайці, часто забігали на будівництво.
«Коли ми отримали квартиру, то між будинками влітку росли соняшники, а після школи ми бігали на поле за редискою та полуницею. Наразі на місці цього поля знаходиться величезний ТЦ. Тут бували й піщані бурі, не знаю, як так виходило, але, коли віяв вітер, пісок був скрізь: у волоссі, очах, на одязі, дерев було дуже мало. Зараз все дуже сильно змінилося на краще», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ксенія Щеглова.
В основному на масиві будували дев’ятиповерхові будинки.
16 –ті поверхові висотки почали зводити на Лівобережному вже в 1990-х роках.
Лівобережний має своє озеро – Куряче. Розташоване воно між приватним сектором та багатоповерхівками.
Не дивлячись, що район досить великий та густонаселений, перший комунальний транспорт дістався сюди тільки у середині 1990-х років.
фото: група «Історія в фотографиях. Катеринослав-Дніпропетровск», Р. Кравцов, блог Артема Костюка
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