Швидкі та прості кредити від Укргазбанку для бізнесу на будівництво сонячних електростанцій

Українські підприємці мікро- та малого бізнесу можуть швидко і просто отримати кредит в Укргазбанку на будівництво сонячних електростанцій потужністю до 150 кВт для власного споживання. Банк спростив процедуру надання кредиту. Рішення щодо можливості кредитування можна отримати за прискореною процедурою – протягом 2 тижнів за спрощеним пакетом документів.
Власна сонячна електростанція дозволить підприємствам економити на енерговитратах та допоможе забезпечити безперебійну діяльність під час відключень.
Умови кредитування для мікро- та малого бізнесу в Укргазбанку:
Переваги кредитування в Укргазбанку:
Плюси використання СЕС для власного споживання:
«Враховуючи зростаючі тарифи на електроенергію, Укргазбанк розробив кредитний продукт для мікро- та малого бізнесу на будівництво СЕС для власного споживання. Наша пропозиція унікальна, адже дозволяє швидко та просто отримати кредитні кошти. Ми суттєво спростили умови отримання кредиту та пришвидшили розгляд проєктів, тому отримати рішення за кредитом можна за два тижні. Використовуючи енергію, яку генерує сонце, підприємець зможе значно економити на витратах», – зазначає Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.
Для отримання консультації щодо проєкту на будівництво СЕС клієнт має звернутись до технічного офісу Укргазбанку. Це можна зробити за посиланням або надіславши листа на електронну адресу [email protected].
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