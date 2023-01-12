Шварценеггер з’явився в кліпі Кalush Orchestra та заговорив українською

Арнольд Шварценеггер знявся у кліпі Kalush Orchestra та звернувся до українців.
Гурт Кalush Orchestra зняв у кліпі на пісню «Щедрий вечір» американського актора Арнольда Шварценеггера. Відео знімали під час туру музикантів у США.
Пісню випустили ще минулого року, але зараз вирішили відзняти кліп на неї. На початку кліпу Шварценеггер записав коротке постання для українців.
Це потужне послання до всього українського народу, особливо зараз, у цей дуже тяжкий час, кожен може мати мрію. І кожен може втілити її в реальність, – сказав Шварценеггер.
В кінці Арнольд заговорив українською. Щоправда поки що вивчив одну фразу. А саме сказав: “Щедрий вечір”.
З гуртом кумир мільйонів зустрівся ще восени минулого року.
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