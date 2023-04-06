Шукають свідків: у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького збили жінку на “зебрі”

У Дніпрі поліція встановлює особу жінки, яку збили на пішохідному переході 13 березня.

Як повідомили в поліція, ДТП сталася 13 березня близько 19 години вечора.

Водій “ЗАЗ” збив жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Усе сталося на проспекті Богдана Хмельницького, поблизу будинку №139. Водій їхав по проспекту зі сторони вулиці Гальченко у напрямку вулиці Весніна.

Постраждалу жінку з чисельними травмами госпіталізували до лікарні.

Наразі поліціянти шукають свідків ДТП та намагаються встановити особу жінки. Відомо, що їй близько 40-45 років.

Прохання до свідків ДТП звернутися за телефоном слідчого 093 429 91 63.

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