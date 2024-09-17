Шукають другу добу: з львівської лікарні зникла 17-річна дівчина з Дніпра

У Львові шукають зниклу неповнолітню дніпрянку.

У Львові зникла 17-річна Емілія Шевріна з Дніпра. Дівчина перебувала в лікарні, але вдень 15 вересня вийшла з медичного закладу і не повернулася. Наразі місцеперебування Емілії невідоме.

Вона потребує медичної допомоги, повідомляє пошуково-рятувальна волонтерська асоціація Sarva.

Прикмети: зріст 165 сантиметрів, атлетична тілобудова, темне волосся середньої довжини.

Особливі прикмети: має татуювання на пальцях руки, животі та шиї.

У день зникнення була одягнена у чорну футболку та темно-сині легінси у білу і червону смужку, на ногах – чорні кросівки з червоною платформою. З собою мала поліетиленовий пакет.

Якщо ви бачили Емілію або знаєте, де вона може бути, тоді повідомте про це за номером (0800) 31-09-11 або на лінію “102”.

Нагадаємо, по всій Дніпропетровщині шосту добу шукають зниклого 15-річного хлопця.

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