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  • Шукають більше двох тижнів: криворізькі правоохоронці розшукують чоловіка

Шукають більше двох тижнів: криворізькі правоохоронці розшукують чоловіка

Сьогодні 19:45
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40–річний Дмитро Лупало 28 травня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Новости Днепра про Шукають більше двох тижнів: криворізькі правоохоронці розшукують чоловіка

Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 172 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне коротке.   

 Був одягнутий у спортивний чорний костюм та чорні кросівки.

  Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Дмитра Лупало, просимо завернутися до Криворізького районного управління поліції № 3 або за телефонами (098) 65 00 201, (098) 25 01 411 або 102.

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Новости Днепра про Шукають більше двох тижнів: криворізькі правоохоронці розшукують чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Шукають більше двох тижнів: криворізькі правоохоронці розшукують чоловікаРусский

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