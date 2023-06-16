Шукають більше двох тижнів: криворізькі правоохоронці розшукують чоловіка

Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 172 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне коротке.
Був одягнутий у спортивний чорний костюм та чорні кросівки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Дмитра Лупало, просимо завернутися до Криворізького районного управління поліції № 3 або за телефонами (098) 65 00 201, (098) 25 01 411 або 102.
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