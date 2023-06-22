Шукав клієнтів на психотропи в онлайні: оперативники Дніпропетровщини викрили наркоторгівця

Особу 22-річного торговця встановили правоохоронці. У ході обшуків вдома у фігуранта слідчі виявили електронні ваги, 32 сліп пакети та 2 великих пакети з кристалічною речовиною. Психотропи вилучили та направили експертам на дослідження.
За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури встановлено, що хлопець купував психотропи через інтернет. Замовлення отримував у відділеннях пошти.
Наркотики фасував та залишав в обумовленому з клієнтами місці.
Наразі його затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ – незаконне придбання, зберігання, особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту.
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