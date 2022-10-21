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  • Шукали з собаками: на Дніпропетровщині дві жінки заблукали в лісі, збираючи гриби

Шукали з собаками: на Дніпропетровщині дві жінки заблукали в лісі, збираючи гриби

Сьогодні 12:24
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Дві жінки загубилися в лісі поблизу Павлограду.

Новости Днепра про Шукали з собаками: на Дніпропетровщині дві жінки заблукали в лісі, збираючи гриби

Про це повідомили в поліції Дніпропетровщини.

Увечері 20 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про двох жінок, які заблукали в лісі. Рідні повідомили, що місцеві жительки пішли збирати гриби, але загубилися. Вони зателефонували близьким, щоб ті допомогли їм повернутися додому.

На пошук зниклих відправилися поліцейські Павлограду, рідні, лісник та рятувальники з собаками. Ближче до опівночі жінок знайшли біля водойми.

Вони розповіли, що заблукали в лісі, як стемніло. Шукаючи дорогу додому, вони опинилися на місці злиття двох річок, тому куди б не йшли всюди була вода.

На щастя, все закінчилося добре, жінки не потребували допомоги медиків.

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Новости Днепра про Шукали з собаками: на Дніпропетровщині дві жінки заблукали в лісі, збираючи грибиУкраїнська

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