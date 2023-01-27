Шукали 3 роки: у Львові затримали наркодилера з Дніпропетровщини

Про це повідомили у прес службі поліції Львівської області.
Сусіди повідомили поліцейським про підозрілих осіб, які мешкають поруч. Правоохоронці приїхали на виклик.
Під час перевірки виявилося, що один з них перебуває у розшуку від червня 2020 року через незаконне виробництво та перевезення речовин, які використовують для виготовлення наркотиків.
Зловмисника було затримано. Наразі обставини події встановлють правоохоронці.
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