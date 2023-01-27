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Шукали 3 роки: у Львові затримали наркодилера з Дніпропетровщини

Сьогодні 06:45
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У Львові затримали 38-річного наркодилера з Дніпропетровщини. Він перебуває у розшуку від червня 2020 року.

Новости Днепра про Шукали 3 роки: у Львові затримали наркодилера з Дніпропетровщини

Про це повідомили у прес службі поліції Львівської області.

Сусіди повідомили поліцейським про підозрілих осіб, які мешкають поруч. Правоохоронці приїхали на виклик.

Під час перевірки виявилося, що один з них перебуває у розшуку від червня 2020 року через незаконне виробництво та перевезення речовин, які використовують для виготовлення наркотиків.

Зловмисника було затримано. Наразі обставини події встановлють правоохоронці.

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Новости Днепра про Шукали 3 роки: у Львові затримали наркодилера з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Шукали 3 роки: у Львові затримали наркодилера з ДніпропетровщиниРусский

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