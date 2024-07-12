Штучний газон та парасольки «Pepsi»: як у 1990-х виглядали вуличні кафе Дніпра

Середина 1990-х у Дніпрі – час появи нових звично-незвичних кафе. Вони були на вулиці, під великими парасольками. Відмінною їх рисою були пластикові столи та широкі пластикові стільці.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядали такі кафе.

Відкривалися такі імпровізовані вуличні кафе, зазвичай, біля гастрономів. У магазині можна було купити пляшку напою, тістечка, чіпси чи інші частування та з’їсти за столиком. У деяких випадках відвідувачі могли сісти за столик, і до них навіть підходив офіціант, брав і приносив замовлення.

«Найпопулярніше, що можна було замовити у таких кафе – холодне пиво та морозиво. Коштувало воно в кілька разів дорожче, ніж у магазині, але відчуття від посиденьок у таких кафе було того варте. Незвичним було все: парасольки з імпортними іноземними написами, широкі пластикові стільці різних кольорів, великі попільнички для курців, напій у банках», – згадує мешканка Дніпра Оксана Логінова.

Знаходились такі кафе біля доріг, займали більшу частину тротуару, але це нікого не бентежило. Іноді власники закладу покривали тротуар пластиковим газоном, щоби для відвідувачів створити видимість відпочинку на природі.

«Мене, маленького хлопчика, вразив і врізався на згадку зелений пластмасовий газон. Він мені здавався оазисом посеред бетонної пустелі», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Євген Нестеров.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», В. Рязанов

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