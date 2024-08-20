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  • Штовхнув та забрав речі: у Дніпрі молодик обікрав дідуся біля супермаркету

Штовхнув та забрав речі: у Дніпрі молодик обікрав дідуся біля супермаркету

Сьогодні 11:55
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У Дніпрі на вулиці Квартальній молодик обікрав дідуся.

Новости Днепра про Штовхнув та забрав речі: у Дніпрі молодик обікрав дідуся біля супермаркету

Біля одного із супермаркетів у Шевченківському районі міста пограбували дідуся, повідомили в Нацполіції. Крадіжка сталася 16 серпня поблизу магазину на вулиці Квартальній. 

До правоохоронців звернувся 75-річний чоловік, який повідомив що його пограбували на вулиці. Пенсіонер розповів, що зняв гроші у банкоматі та поклав у кишеню сорочки та попрямував додому. Після цього до нього підбіг молодик, який штовхнув дідуся, дістав з його кишені гроші й мобільний телефон і втік.

Дідусь відразу зателефонував до поліції. Слідчі, які приїхали на місце події, розшукали та затримали 29-річного чоловіка, який неодноразово був засуджений за майнові злочини.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч.4 ст.186 (грабіж) ККУкраїни.

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Новости Днепра про Штовхнув та забрав речі: у Дніпрі молодик обікрав дідуся біля супермаркетуУкраїнська Новости Днепра про Штовхнув та забрав речі: у Дніпрі молодик обікрав дідуся біля супермаркетуРусский

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