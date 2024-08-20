Штовхнув та забрав речі: у Дніпрі молодик обікрав дідуся біля супермаркету

Біля одного із супермаркетів у Шевченківському районі міста пограбували дідуся, повідомили в Нацполіції. Крадіжка сталася 16 серпня поблизу магазину на вулиці Квартальній.
До правоохоронців звернувся 75-річний чоловік, який повідомив що його пограбували на вулиці. Пенсіонер розповів, що зняв гроші у банкоматі та поклав у кишеню сорочки та попрямував додому. Після цього до нього підбіг молодик, який штовхнув дідуся, дістав з його кишені гроші й мобільний телефон і втік.
Дідусь відразу зателефонував до поліції. Слідчі, які приїхали на місце події, розшукали та затримали 29-річного чоловіка, який неодноразово був засуджений за майнові злочини.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч.4 ст.186 (грабіж) ККУкраїни.
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