Шовкова акація: на Дніпропетровщині квітне екзотичне дерево

На Криворіжжі помітили цвітіння “шовкової акації”.

Екзотична рослина розквітла у Металургійному районі Кривого Рогу. Її назва – Альбіця ленкоранська, або ще “шовкова акація”, “шовкове дерево”, “Гюль-ебрішім”. Це велике листопадне дерево висотою 10-12 метрів. Його листя до останнього моменту залишаються зеленими. Їх одномоментно може знищити тільки заморозок або сильний вітер.

Фото дерева опублікували на сторінці “Природа Криворіжжя” у Facebook.

Ленкоранська акація відрізняється своїм витонченим листям і квітами, які мають дуже довгі нитки. Вони можуть бути білими, рожевими або червоними, залежно від сорту.

За словами дослідниці Вікторії Тротнер такі екзотичні рослини стали типовими для Дніпропетровщини у зв’язку з потеплінням. Раніше їх можна було помітили лише на півді України.

“Альбіця ленкоранська була свого часу посаджена В.В.Кучеревським біля корпусу Криворізького ботанічного саду і вона взимку вимерзала, а навесні підростала від кореня і цвіла. Дорослі дерева альбіції ростуть і цвітуть на території дачного кооперативу біля Рудоремонтного заводу на Карачунах. В зв’язку з потеплінням клімату чимало південних видів рослин у нас акліматизувалися і стали вже типовими. Пора вже переходити н промислове вирощування різних видів кактусів”, – написала Вікторія Тротнер.

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