Шокуючі цифри: скільки спортсменів виїхали з України після вторгнення

За даними профільного відомства, внаслідок повномасштабної агресії Росії за межі України виїхали десятки тисяч атлетів. Частина з них на 24 лютого 2022-го перебувала закордоном, тож повернутися в Маріуполь, Харків чи Херсон спортсмени не змогли.
“На сьогоднішній день багато молоді виїхало з України. Більше 40 тисяч спортсменів поїхали за кордон. Всі країни, національні олімпійські комітети надали велику допомогу, щоб наші спортсмени залишилися за кордоном з перших днів війни”, – заявив Гутцайт.
Міністр також дорікнув керівництву Міжнародного олімпійського комітету. Якщо торік олімпійський рух цілком підтримував український спорт і викинув атлетів РФ і Білорусі з міжнародної арени, то цьогоріч з’явилися рекомендації МОК спортивним федераціям дозволити їм змагатися в статусі нейтральних. Тож тепер відомство Гутцайта намагається працювати з керівними організаціями кожного окремого виду спорту.
“Варто, аби вони зрозуміли, що допоки йде війна, наші території окупували, людей вбивають, більше 300 спортсменів загинуло, не можна повертати росіян і білорусів”, – резюмував він.
Джерело: Укрінформ
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