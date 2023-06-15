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Шокуючі цифри: скільки спортсменів виїхали з України після вторгнення

Сьогодні 22:00
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Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт озвучил кадровые потери отечественного спорта от агрессии РФ.

Новости Днепра про Шокуючі цифри: скільки спортсменів виїхали з України після вторгнення

За даними профільного відомства, внаслідок повномасштабної агресії Росії за межі України виїхали десятки тисяч атлетів. Частина з них на 24 лютого 2022-го перебувала закордоном, тож повернутися в Маріуполь, Харків чи Херсон спортсмени не змогли.

“На сьогоднішній день багато молоді виїхало з України. Більше 40 тисяч спортсменів поїхали за кордон. Всі країни, національні олімпійські комітети надали велику допомогу, щоб наші спортсмени залишилися за кордоном з перших днів війни”, – заявив Гутцайт.

Міністр також дорікнув керівництву Міжнародного олімпійського комітету. Якщо торік олімпійський рух цілком підтримував український спорт і викинув атлетів РФ і Білорусі з міжнародної арени, то цьогоріч з’явилися рекомендації МОК спортивним федераціям дозволити їм змагатися в статусі нейтральних. Тож тепер відомство Гутцайта намагається працювати з керівними організаціями кожного окремого виду спорту.

“Варто, аби вони зрозуміли, що допоки йде війна, наші території окупували, людей вбивають, більше 300 спортсменів загинуло, не можна повертати росіян і білорусів”, – резюмував він.

Джерело: Укрінформ

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Новости Днепра про Шокуючі цифри: скільки спортсменів виїхали з України після вторгненняУкраїнська Новости Днепра про Шокуючі цифри: скільки спортсменів виїхали з України після вторгненняРусский

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