Школи, військкомат та аеропорт: у Дніпрі шукали вибухівку на 445 об’єктах

У Дніпрі шукали вибухівку.

За минулу добу правоохоронці в Дніпрі перевірили 445 об’єктів, де могла бути вибухівка.

На електронну пошту СБУ двічі повідомляли про замінування. Спочатку правоохоронці разом з вибухотехніками перевіряли районні суди, будівлі СБУ, торгових центрів, шкіл, аеропортів та військкоматів. Під час першої хвилі “мінувань” було перевірено 207 об’єктів: 1 будівля СБУ, 155 шкіл, 29 ТРЦ, 9 будівель військкоматів, 1 аеропорт, 12 будівель суду.

На цьому зловмисники не зупинилися та повідомили про ймовірне мінування лікарень, дитячих садків, готелів, музеїв, вагонів метро на червоній лінії. Обстежено 238 об’єктів: 26 лікарень, 191 дитячий садок, 15 готелів, 2 музеїв, 4 вагони метро.

На щастя, в обох випадках інформація не підтвердилася, вибухонебезпечних матеріалів чи схожих на них не виявлено.

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