Щодо звуку, схожого на вибух, який чули ввечері на Дніпропетровщині – інформація з‘ясовується, – Лукашук

22 грудня окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Вдень окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Червоногригорівській громадам. В останній пошкоджені три приватних будинки. Без жертв.

Синельниківський район. Теж важка артилерія, росіяни били по Великомихайлівській громаді. Там пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого близько півтисячі абонентів залишились без світла. На щастя, минулося без постраждалих.

Щодо звуку, схожого на вибух, який ввечері чули жителі Кам’янського та окремих районів Дніпропетровщини – інформація з‘ясовується.

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