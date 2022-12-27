Що загрожує порушникам комендантського часу у Новорічну ніч: ро’яснення поліції

Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години.
“Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи”, – розповіла прес-секретар голови Національної поліції Мар’яна Рева.
Також вона наголосила, що ті люди, які вийдуть на вулицю новорічної ночі, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години.
Нагадаємо, що піротехнічні засоби, їх реалізація та використання заборонені практично на всій території України. Поліція також реагуватиме на такі випадки.
Читайте також:
Автор:
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 26 грудня…
Вночі 27 грудня окупанти атакували Нікопольський район з «Градів» та…
Російські окупанти в понеділок, 26 грудня, планували новий масований удар…
10 грудня загинув бойовий медик із Жовтих Вод Ігор Дубовик.…