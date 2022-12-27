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  • Що загрожує порушникам комендантського часу у Новорічну ніч: ро’яснення поліції

Що загрожує порушникам комендантського часу у Новорічну ніч: ро’яснення поліції

Сьогодні 09:30
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В Нацполіції розповіли, яке покарання чекає на порушників, повідомляє прес-служба відомства.

Новости Днепра про Що загрожує порушникам комендантського часу у Новорічну ніч: ро'яснення поліції

Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години.

“Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи”, – розповіла прес-секретар голови Національної поліції Мар’яна Рева.

Також вона наголосила, що ті люди, які вийдуть на вулицю новорічної ночі, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години.

Нагадаємо, що піротехнічні засоби, їх реалізація та використання заборонені практично на всій території України. Поліція також реагуватиме на такі випадки.

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Новости Днепра про Що загрожує порушникам комендантського часу у Новорічну ніч: ро'яснення поліціїУкраїнська Новости Днепра про Що загрожує порушникам комендантського часу у Новорічну ніч: ро'яснення поліціїРусский

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