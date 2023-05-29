Що відомо про жінку, яку знайшли в озері у Дніпрі: коментар поліції

Воно знаходилося на поверхні водойми в семи метрах від берега.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники за допомогою водолазного спорядження вилучили тіло з води та передали правоохоронцям.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Як повідомили журналісту dnepr.info, жінці на вигляд приблизно 50 років, особу встановлюють, видимих тілесних ушкоджень на тілі не виявлено.
Триває слідство.
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