Що відбувається із водопостачанням в Дніпрі: оперативна ситуація станом на 18:00

Станом на 18:00 бригади КП «Дніпроводоканал» завершили аварійні роботи за такими адресами:
Наразі комунальники продовжують аварійні роботи на вул. Янгеля, 23. Припинено водопостачання по вул. Янгеля, 21, 22, вул. Будівельників, 15, 19, 21.
Водопостачання відновлять до кінця дня.
Також продовжується заміна водопровідної мережі у районі житлового будинку №12 на просп. Героїв. Через це сьогодні до 23:00 буде відсутнє водопостачання та зниження тиску за наступними адресами:
Водопостачання на просп. Героїв, 22 відновлять до 9 години ранку 8 липня.
Станом на 18:00 всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об’єктах відсутні.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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