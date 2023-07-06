Що відбувається із водопостачанням в Дніпрі: оперативна ситуація станом на 18:00

За добу працівники КП “Дніпроводоканал” відпрацювали 56 заявок з Контакт-центру, які стосуються проблем з водопостачанням та водовідведенням.

Станом на 18:00 бригади КП «Дніпроводоканал» завершили аварійні роботи за такими адресами:

просп. І. Мазепи, 42-44. Відновлено водопостачання у будинках по пров. Яворовий;

вул. Всенародна, 87. Відновлено подачу води на вулиці: Всенародна, Татарська, Василівська, Дивізіонна;

просп. Слобожанський, 8. Відновлено водопостачання у будинках № 6-16 на цьому проспекті;

пров. Волинський, 1. Відновлено водопостачання на вулиці Волинська, Волновахи, Сочинська, пров. Волинський.

Наразі комунальники продовжують аварійні роботи на вул. Янгеля, 23. Припинено водопостачання по вул. Янгеля, 21, 22, вул. Будівельників, 15, 19, 21.

Водопостачання відновлять до кінця дня.

Також продовжується заміна водопровідної мережі у районі житлового будинку №12 на просп. Героїв. Через це сьогодні до 23:00 буде відсутнє водопостачання та зниження тиску за наступними адресами:

просп. Героїв, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 20-Б;

пров. Шокальського;

вул. Космічна, 3, 3-А;

бульвар Слави, 10, 12, 14, 16, 18, 27.

Водопостачання на просп. Героїв, 22 відновлять до 9 години ранку 8 липня.

Станом на 18:00 всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об’єктах відсутні.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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