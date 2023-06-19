Що робитимуть у Кривому Розі, коли запаси води закінчаться

Через півтора місяця значна частина Кривого Рогу залишиться без води.

Про це Олександр Вілкул розповів у коментарі для Радіо Свобода.

Наразі місто з водою, але запасів з Південного водосховища вистачить ще на місяць. Після цього сотні тисяч людей залишаться без води.

Як зазначив Олександр Вілкул, наразі триває будівництво каналу Інгулець – Південне. Воду збираються брати з річки Інгулець. Для цього необхідно зробити перекид води більш як на 30 кілометрів. Роботи тривають цілодобово, але коли закінчаться невідомо. Через місяць зможуть звести першу частину труби.

Коли води не буде, її підвозитимуть водовозами та цистернами. Наразі у місті діє режим суворої економії води.

– Може так статися, що деякий час води у водопроводі може не бути взагалі, десь через півтора місяця, на деякий термін. Тоді будемо використовувати водовозки, цистерни. Але ми розуміємо, що Кривий Ріг – це 800-тисячна агломерація, це не на село з 30 хат воду провести, це 800-тисячна агломерація. Це досить складно. Але іншого шляху немає, – сказав Вілкул.

Для того, щоб в Кривому Розі була вода необхідно протягнути більше як 100 кілометрів труб та налагодити альтернативні системи водопостачання.

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