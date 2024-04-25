Що робити, якщо вкусив кліщ: куди звертатися і які аналізи здавати

Теплу погоду «відчули» не лише дерева з квітами, а й кліщі. Вони прокидаються коли температура тепла стає більше 15 градусів тепла. Сезон їхньої активності триватиме до кінця осені, а пік настане у травні-червні, а після – у вересні-жовтні.

Помилково думати, що кліщі мешкають лише у лісі. Їх там просто більше, але також люблять вони міські газони та парки. Вони не стрибають із дерев, але можуть залізти на тіло, коли людина відпочиває на траві або довго гуляє серед зелених насаджень.

Журналісти dnepr.info дізналися, що робити, якщо вкусив кліщ.

Заходи профілактики

Під час відпочинку на природі краще віддати перевагу закритому взуттю та одягу з довгими рукавами. На голові обов’язково має бути кепка. Перед прогулянкою бажано скористатися захисним засобом із репелентами. Прогулюючись зеленою зоною найкраще пересуватися протоптаними доріжками, не заходячи в густі зарості трави.

Кожні дві години себе та близьких потрібно оглядати – чи немає на вас чи кліща. Укусу його людина не відчуває, тому зрозуміти вкусив кліщ чи ні – неможливо. Після повернення з прогулянки необхідно оглянути себе та рідних. Особливу увагу потрібно приділити тим частинам тіла, де росте волосся. Прийміть душ – вода допоможе змити кліща, якщо він лише вибирає місце укусу.

Одяг, у якому були на прогулянці бажано відразу випрати, не варто залишати його біля ліжка, вішати в шафу, бо на одязі може бути кліщ і з однієї кофти він може перекочувати на іншу. Також бажано відразу випрати і оглянути всі принесені додому речі – чи немає там кліщів.

Що не потрібно робити

Не варто самостійно намагатися витягнути кліща. Не заливайте його спиртом, олією та іншими засобами, які радять «знавці» з Інтернету.

Що потрібно робити

Якщо все ж таки хочеться позбутися кліща самостійно – необхідно це робити за допомогою спеціального пінцету – його можна купити в аптеці або зоомагазині. Після процедури слід обробити місце укусу антисептиком, а руки вимити з милом. Але все ж, виявивши на собі кліща необхідно відразу звернутися до трампункту. У Дніпрі вони знаходяться за адресами: вул. Ближня, 31, вул. Батумська, 13, проспект Богдана Хмельницького, 19 та Лесі Українки, 26, вул. Володимира Антоновича, 65

Якщо кліщ був на тілі понад добу – медики мають провести постконтактну профілактику хвороби Лайма. Для цього вони можуть виписати антибіотики.

Якщо на місці укусу виникло почервоніння чи підвищилася температура тіла – терміново необхідно звернутися до лікаря. Також необхідно здати кров на наявність антитіл для визначення, чи є в організмі інфекція. Робити тест необхідно через тиждень після укусу. Сдати тест можна у будь-якій лабораторії Дніпра.

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