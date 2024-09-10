Що робити мешканцю Дніпра, якщо звільнився його сімейний лікар: інструкція 2024

Для отримання безкоштовної медичної допомоги у лікарнях Дніпра у пацієнта має бути укладено електронну декларацію з лікарем. Сімейного лікаря можна обирати самостійно, без прив'язки до місця проживання чи прописки. Також пацієнт має право переукласти декларацію з лікарем, при цьому, «сімейника» можна про це не повідомляти, а просто прийти до іншого фахівця та укласти договір з ним. Попередня декларація буде анульована автоматично.

Але що робити, якщо трапилася діаметрально протилежна ситуація, і лікар звільнився і не попередив про це пацієнта – розбиралися журналісти dnepr.info.

Скільки разів можна укладати декларацію з лікарем

У разі звільнення сімейну лікарку декларацію з пацієнтом буде анульовано автоматично. Житель Дніпра має право самостійно обрати лікаря та укласти з ним нову декларацію. Як зазначили у НСЗУ, в Україні немає обмежень щодо кількості спроб підписання декларацій. Тобто, умовно кажучи, міняти лікаря можна кожні півроку – будь-якої миті з особистих причин можна переукласти декларацію з іншим фахівцем.

У разі звільнення лікаря пацієнт не втрачає нагоди укласти декларацію з новим. Декларанту можуть запропонувати обрати лікаря у тому самому медичному закладі, куди він уже звертався. На цю пропозицію можна погодитись, а можна відмовитись.

Але при цьому дізнатися про те, що сімейний лікар звільнився пацієнт може лише безпосередньо перед візитом до лікаря.

Як знайти нового лікаря

Для того, щоб знайти нового лікаря, можна скористатися цим сайтом. Тут є інформація про те, скільки за конкретним населеним пунктом є місць надання первинної медичної допомоги, скільки є лікарів і з якою кількістю фахівцем можна укласти договір.

Тут можна обрати найближчу медустанову та дізнатися, чи можливо там укласти декларацію із сімейним лікарем. При собі необхідно мати паспорт та мобільний телефон.

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