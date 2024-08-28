Що робити мешканцю Дніпра, якщо «доступних ліків» не виявилося в наявності в аптеці: інструкція 2024

Журналісти dnepr.info дізналися, що робити, якщо необхідних ліків немає в аптеці.
Під програму реімбурсації потрапляють препарати від серцево-судинних недуг, астми, діабету II типу, депресії, шизофренії, епілепсії, ПТСР, афективних розладів та препарати, що знижують сильний біль у хворих на рак.
Отримати їх можна лише за рецептом лікаря – електронним або паперовим. У рецепті вказано лише діючу речовину, а назву препарату та виробника вибирає сам пацієнт із того, що може йому запропонувати провізор.
Ціна на препарат із програми залежить від: виробника та додаткових компонентів, які можуть входити до лікарського препарату. Дізнатись перелік препаратів, які можна одержати безкоштовно можна тут.
Отримати рецепт на препарат можна не лише у сімейного лікаря, вузького профільного фахівця. На час воєнного стану рецепт на препарат пацієнт може отримати у будь-якого лікаря, який надає первинну допомогу.
Якщо необхідного препарату в аптеці немає, його можна замовити у провізора. Якщо немає можливості очікувати, поки замовлення буде доставлено до аптеки – можна звернутися до іншої точки продажу лікарських препаратів. Знайти аптеку, що бере участь у програмі, можна за номером 16-77, через панель НСЗУ «Електронна карта місць відпустки лікарських засобів». Чат-бот “Спитай Гриця”
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