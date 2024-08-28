Що робити мешканцю Дніпра, якщо «доступних ліків» не виявилося в наявності в аптеці: інструкція 2024

В аптеках Дніпра та по всій Україні діє програма «Доступні ліки» - пацієнт може отримати низку препаратів або безкоштовно, або з деякою доплатою, залежно від виробника. Вартість ліків – повну чи часткову – аптекам оплачується з державного бюджету.

Журналісти dnepr.info дізналися, що робити, якщо необхідних ліків немає в аптеці.

Які препарати беруть участь у програмі

Під програму реімбурсації потрапляють препарати від серцево-судинних недуг, астми, діабету II типу, депресії, шизофренії, епілепсії, ПТСР, афективних розладів та препарати, що знижують сильний біль у хворих на рак.

Як їх можна купити

Отримати їх можна лише за рецептом лікаря – електронним або паперовим. У рецепті вказано лише діючу речовину, а назву препарату та виробника вибирає сам пацієнт із того, що може йому запропонувати провізор.

Від чого залежить ціна

Ціна на препарат із програми залежить від: виробника та додаткових компонентів, які можуть входити до лікарського препарату. Дізнатись перелік препаратів, які можна одержати безкоштовно можна тут.

Як отримати рецепт на препарат

Отримати рецепт на препарат можна не лише у сімейного лікаря, вузького профільного фахівця. На час воєнного стану рецепт на препарат пацієнт може отримати у будь-якого лікаря, який надає первинну допомогу.

Що робити, якщо препарату немає в аптеці

Якщо необхідного препарату в аптеці немає, його можна замовити у провізора. Якщо немає можливості очікувати, поки замовлення буде доставлено до аптеки – можна звернутися до іншої точки продажу лікарських препаратів. Знайти аптеку, що бере участь у програмі, можна за номером 16-77, через панель НСЗУ «Електронна карта місць відпустки лікарських засобів». Чат-бот “Спитай Гриця”

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