Що раніше було на місці величезного бізнес-центру у самому серці Дніпра: тут продавали пиріжки, працювала перукарня та фотостудія

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав один із центральних пішохідних бульварів Дніпра, де сьогодні знаходиться сучасний бізнес-центр і що було раніше на його місці.
Сучасний БЦ «Босфор» знаходиться практично в самому центрі міста. Його будівля виглядає стильно та вписується в архітектурний ансамбль бульвару, на якому він розташований.
У 1950-х і до кінця 1990-х років це місце виглядало зовсім інакше.
Частина вулиці Виконкомівської, що примикає до центрального проспекту і згодом стала пішохідним бульваром, почала забудовуватися досить пізно – на початку ХХ століття. Тут будували невеликі прибуткові будинки, як правило на 2-3 поверхи і здавали в оренду квартири. Після Другої світової війни будинки перетворилися на комуналки. Підвали в таких будинках часто служили додатковою квартирою або перетворювалися на магазинчики або точки, де можна було отримати різні послуги або купити товар.
У будинках, на місці яких сьогодні стоїть бізнес-центр, продавали молоко – працював молочний магазин, було фотоательє, хлібний.
«Я добре пам’ятаю цей фотосалон. Мій чоловік чомусь сподобався господареві фотосалону, він зробив його портрет і виставив у фоторекламі», – згадує у соціальній мережі Facebook Віра Ященко.
Поряд з лінією будинків були кіоски, де можна було купити пиріжки з картоплею, капустою або повидлом, газовану воду, цигарки, можна було полагодити взуття.
«А я добре пам’ятаю бабусь, які продавали насіння біля хлібної крамниці, на перехресті вулиць Шевченка та Виконкомівської. Ми часто бігали і купували їх у них, насіння було дуже смачне», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Леонід Урман.
На початку 2000-х частину будинків було знесено, на їхньому місці тепер і знаходиться бізнес-центр.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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