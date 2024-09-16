Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Що раніше було на місці величезного бізнес-центру у самому серці Дніпра: тут продавали пиріжки, працювала перукарня та фотостудія

Що раніше було на місці величезного бізнес-центру у самому серці Дніпра: тут продавали пиріжки, працювала перукарня та фотостудія

Сьогодні 15:00
просмотров

Місто стрімко змінюється і те, як раніше виглядав центр Дніпра, сьогодні можна побачити тільки на старих фото. Сьогодні Дніпро – це місто ділових та торгових центрів, сучасних висоток та невеликих пішохідних бульварів.

Новости Днепра про Що раніше було на місці величезного бізнес-центру у самому серці Дніпра: тут продавали пиріжки, працювала перукарня та фотостудія

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав один із центральних пішохідних бульварів Дніпра, де сьогодні знаходиться сучасний бізнес-центр і що було раніше на його місці.

Сучасний БЦ «Босфор» знаходиться практично в самому центрі міста. Його будівля виглядає стильно та вписується в архітектурний ансамбль бульвару, на якому він розташований.

У 1950-х і до кінця 1990-х років це місце виглядало зовсім інакше.

Частина вулиці Виконкомівської, що примикає до центрального проспекту і згодом стала пішохідним бульваром, почала забудовуватися досить пізно – на початку ХХ століття. Тут будували невеликі прибуткові будинки, як правило на 2-3 поверхи і здавали в оренду квартири. Після Другої світової війни будинки перетворилися на комуналки. Підвали в таких будинках часто служили додатковою квартирою або перетворювалися на магазинчики або точки, де можна було отримати різні послуги або купити товар.

Новости Днепра про Що раніше було на місці величезного бізнес-центру у самому серці Дніпра: тут продавали пиріжки, працювала перукарня та фотостудія

У будинках, на місці яких сьогодні стоїть бізнес-центр, продавали молоко – працював молочний магазин, було фотоательє, хлібний.

«Я добре пам’ятаю цей фотосалон. Мій чоловік чомусь сподобався господареві фотосалону, він зробив його портрет і виставив у фоторекламі», – згадує у соціальній мережі Facebook Віра Ященко.

Поряд з лінією будинків були кіоски, де можна було купити пиріжки з картоплею, капустою або повидлом, газовану воду, цигарки, можна було полагодити взуття.

«А я добре пам’ятаю бабусь, які продавали насіння біля хлібної крамниці, на перехресті вулиць Шевченка та Виконкомівської. Ми часто бігали і купували їх у них, насіння було дуже смачне», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Леонід Урман.

На початку 2000-х частину будинків було знесено, на їхньому місці тепер і знаходиться бізнес-центр.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 Читайте також:

Новости Днепра про Що раніше було на місці величезного бізнес-центру у самому серці Дніпра: тут продавали пиріжки, працювала перукарня та фотостудіяУкраїнська Новости Днепра про Що раніше було на місці величезного бізнес-центру у самому серці Дніпра: тут продавали пиріжки, працювала перукарня та фотостудіяРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині дерево впало на автівку з дитиною всередині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:51
    На Дніпропетровщині дерево впало на автівку з дитиною всередині

    На Дніпропетровщині дерево впало на автівку.

    Стало відомо, чи планують в Дніпрі підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:04
    Стало відомо, чи планують в Дніпрі підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті

    У Дніпрі найближчим часом підвищення вартості проїзду не планують.

    У Дніпрі через сильний вітер падають дерева, зносить сміттєві баки та обриває дроти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:01
    У Дніпрі через сильний вітер падають дерева, зносить сміттєві баки та обриває дроти

    У Дніпрі вирує негода.

    Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:47
    Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

    Минулими вихідними Дніпро відзначив 248 років з офіційного моменту заснування…

    Наверх