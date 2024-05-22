Що раніше було на місці стадіону ДНУ у Дніпрі: унікальне фото

Спортивний стадіон ДНУ у Дніпрі збудували наприкінці 1970-х років. Раніше це була величезна балка яка вважалася продовженням ботанічного саду.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядало місце, де сьогодні знаходиться стадіон ДНУ.

На початку минулого століття з третьої спроби місто виділило місце для ботанічного саду. Розташовувався він на краю яру. Частина цього яру увійшла до «складу» ботанічного саду, а частина – залишилася за територією. Її планували також засадити різними деревами та чагарниками, але не встигли – розпочалася Друга світова війна.

Одразу після окупації міста 1941 року німці наказали всім євреям зібратися біля ЦУМу. Після цього вони змусили євреїв пройти пішки до ботанічного саду і біля яру їх розстріляли, а трупи скинули у яр і прикопали. Протягом усієї окупації сюди продовжували наводити євреїв на розстріл. На згадку про загиблих наразі біля стадіону ДНУ встановлено пам’ятний меморіал.

«Наприкінці 1950-х років нас із сестрою водили гуляти туди, де згодом був парк Гагаріна. З боку вулиці Казакова була напіврозбита стіна із шлакоблоків. А до яру був занедбаний ліс, повний сухостію. Там навіть зайці пробігали іноді», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Веніамін Веселов.

Після звільнення Дніпра, коли проспект Гагаріна став забудовуватися, з’явилися корпуси національного університету, було прийнято на місці яру облаштувати стадіон та парк. Яр засипали, майданчик вирівняли, і так з’явився стадіон.

«Стадіон знаходиться точно на місці засипаного яру. Тоді хоч з’явилася можливість ходити безпосередньо з далеких корпусів до головного корпусу ДНУ на проспекті» – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Геннадій Очкаленко.

Поруч із яром облаштували парк із дитячими атракціонами, вечорами у парку працювала дискотека. У 1990-ті роки все було занедбано. Поступово стали непридатними гойдалки та атракціони в парку, за ними перестали доглядати, гойдалки проіржавіли, частину їх вкрали. Парк заріс травою та деревами, але кілька років тому частину його було реконструйовано.

фото: Ю. Савенков, Ксенія Ксенія, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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