Що раніше було на місці дорогого готелю у Дніпрі: будинок торговця та житло для медиків (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав будинок, на місці якого сьогодні знаходиться готель на вулиці Мечникова у Дніпрі.
На вулиці Тихій у невеликих будинках можна було зняти кімнату – одну чи кілька, а також у цих будинках жили їхні власники. Житло було по кишені лікарям та юристам. Публіка була спокійна, а сама вулиця виправдовувала свою назву та вважалася безпечною для проживання.
Так, на місці, де сьогодні стоїть готель – знаходився будинок торговця Шварца. Крім здавання в оренду кімнат він продавав кондитерські вироби на Нижньо-Троїцькому ринку.
Свій будинок Шварц збудував у 1890-х роках. Дві кімнати займав він сам, решту – здавав в оренду. Сім’ї у Шварца не було, родичів також. Власник невеликого прибуткового будинку жив скромно. 1917 року в одну ніч Шварц кудись зник. Ще ввечері він бажав своїм орендарям добраніч, а вранці його вже ніхто не міг знайти. Постояльці будинку – Шварц дуже полюбляв здавати кімнати медикам та майбутнім лікарям – вирішили, що господар будівлі потай вирішив втекти за кордон – залишатися у місті йому ставало небезпечно. Колеги Шварца по ринку вважали, що його вбили його ж квартиранти – з одним із них у господаря будинку був конфлікт і кілька днів перед своїм зникненням Шварц ходив дуже похмурим та задумливим. Друзі Шварца вважали, що він поїхав і неодмінно повернеться, як тільки у місті знову стане стабільно.
Але Шварц не повернувся. У його помешканні поселили інших людей. Після Другої світової війни тут була комуналка.
На початку 2000-х будинок знесли. Тепер тут стоїть готель на кілька поверхів.
старе фото: блог Артема Костюка, О. Волок
Читайте також:
Автор:
Мешканець Дніпра продавав росіянам обладнання для воєнних баз.
У Дніпрі росте дерево, яке посадив власними руками Дмитро Яворницький.
Сьогодні, 13 жовтня, у Дніпрі на вулиці Степана Бандери (раніше…
У Криничанському районі на підлітка впав бетонний блок.