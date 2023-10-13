Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Що раніше було на місці дорогого готелю у Дніпрі: будинок торговця та житло для медиків (ФОТО)

Що раніше було на місці дорогого готелю у Дніпрі: будинок торговця та житло для медиків (ФОТО)

Сьогодні 18:07
просмотров

Перші будинки на сучасній вулиці Мечникова у Дніпрі почали з'являтися наприкінці ХІХ століття. Вулиця називалася Тиха і зводилися тут переважно невеликі будиночки заввишки максимум два поверхи. Усі вони були прибутковими будинками.

Новости Днепра про Що раніше було на місці дорогого готелю у Дніпрі: будинок торговця та житло для медиків (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав будинок, на місці якого сьогодні знаходиться готель на вулиці Мечникова у Дніпрі.

На вулиці Тихій у невеликих будинках можна було зняти кімнату – одну чи кілька, а також у цих будинках жили їхні власники. Житло було по кишені лікарям та юристам. Публіка була спокійна, а сама вулиця виправдовувала свою назву та вважалася безпечною для проживання. 

Так, на місці, де сьогодні стоїть готель – знаходився будинок торговця Шварца. Крім здавання в оренду кімнат він продавав кондитерські вироби на Нижньо-Троїцькому ринку.

Свій будинок Шварц збудував у 1890-х роках. Дві кімнати займав він сам, решту – здавав в оренду. Сім’ї у Шварца не було, родичів також. Власник невеликого прибуткового будинку жив скромно. 1917 року в одну ніч Шварц кудись зник. Ще ввечері він бажав своїм орендарям добраніч, а вранці його вже ніхто не міг знайти. Постояльці будинку – Шварц дуже полюбляв здавати кімнати медикам та майбутнім лікарям –  вирішили, що господар будівлі потай вирішив втекти за кордон – залишатися у місті йому ставало небезпечно. Колеги Шварца по ринку вважали, що його вбили його ж квартиранти – з одним із них у господаря будинку був конфлікт і кілька днів перед своїм зникненням Шварц ходив дуже похмурим та задумливим. Друзі Шварца вважали, що він поїхав і неодмінно повернеться, як тільки у місті знову стане стабільно.

Новости Днепра про Що раніше було на місці дорогого готелю у Дніпрі: будинок торговця та житло для медиків (ФОТО)

Але Шварц не повернувся. У його помешканні поселили інших людей. Після Другої світової війни тут була комуналка.

На початку 2000-х будинок знесли. Тепер тут стоїть готель на кілька поверхів.

старе фото: блог Артема Костюка, О. Волок

Читайте також:

Новости Днепра про Що раніше було на місці дорогого готелю у Дніпрі: будинок торговця та житло для медиків (ФОТО)Українська Новости Днепра про Що раніше було на місці дорогого готелю у Дніпрі: будинок торговця та житло для медиків (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Підприємство у Дніпрі продавало обладнання для воєнних баз РФ
Новини Дніпра
Сьогодні 17:03
Підприємство у Дніпрі продавало обладнання для воєнних баз РФ

Мешканець Дніпра продавав росіянам обладнання для воєнних баз.

У Дніпрі показали 90-річну сосну, яку посадив власними руками Яворницький (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:24
У Дніпрі показали 90-річну сосну, яку посадив власними руками Яворницький (ФОТО)

У Дніпрі росте дерево, яке посадив власними руками Дмитро Яворницький.

У Дніпрі чоловік ліг під колеса маршрутки
Новини Дніпра
Сьогодні 16:13
У Дніпрі чоловік ліг під колеса маршрутки

Сьогодні, 13 жовтня, у Дніпрі на вулиці Степана Бандери (раніше…

На Дніпропетровщині під час будівництва укриття на підлітка впав бетонний блок
Новини Дніпра
Сьогодні 15:55
На Дніпропетровщині під час будівництва укриття на підлітка впав бетонний блок

У Криничанському районі на підлітка впав бетонний блок.

Наверх