Що раніше було на місці дорогого готелю у Дніпрі: будинок торговця та житло для медиків (ФОТО)

Перші будинки на сучасній вулиці Мечникова у Дніпрі почали з'являтися наприкінці ХІХ століття. Вулиця називалася Тиха і зводилися тут переважно невеликі будиночки заввишки максимум два поверхи. Усі вони були прибутковими будинками.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав будинок, на місці якого сьогодні знаходиться готель на вулиці Мечникова у Дніпрі.

На вулиці Тихій у невеликих будинках можна було зняти кімнату – одну чи кілька, а також у цих будинках жили їхні власники. Житло було по кишені лікарям та юристам. Публіка була спокійна, а сама вулиця виправдовувала свою назву та вважалася безпечною для проживання.

Так, на місці, де сьогодні стоїть готель – знаходився будинок торговця Шварца. Крім здавання в оренду кімнат він продавав кондитерські вироби на Нижньо-Троїцькому ринку.

Свій будинок Шварц збудував у 1890-х роках. Дві кімнати займав він сам, решту – здавав в оренду. Сім’ї у Шварца не було, родичів також. Власник невеликого прибуткового будинку жив скромно. 1917 року в одну ніч Шварц кудись зник. Ще ввечері він бажав своїм орендарям добраніч, а вранці його вже ніхто не міг знайти. Постояльці будинку – Шварц дуже полюбляв здавати кімнати медикам та майбутнім лікарям – вирішили, що господар будівлі потай вирішив втекти за кордон – залишатися у місті йому ставало небезпечно. Колеги Шварца по ринку вважали, що його вбили його ж квартиранти – з одним із них у господаря будинку був конфлікт і кілька днів перед своїм зникненням Шварц ходив дуже похмурим та задумливим. Друзі Шварца вважали, що він поїхав і неодмінно повернеться, як тільки у місті знову стане стабільно.

Але Шварц не повернувся. У його помешканні поселили інших людей. Після Другої світової війни тут була комуналка.

На початку 2000-х будинок знесли. Тепер тут стоїть готель на кілька поверхів.

старе фото: блог Артема Костюка, О. Волок

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