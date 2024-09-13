Що подешевшало і подорожчало у Дніпрі за місяць

У Дніпрі та області зростають ціни на продукти харчування.

За серпень на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 1,1%. Так, подорожчали овочі, цукор, продукти переробки зернових, яйця, хліб, кондитерські вироби з цукру, безалкогольні напої, рис, кондитерські вироби з борошна, олія соняшникова, маргарин, макаронні вироби, масло (у межах 7,7–1,0%).

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області.

Натомість подешевшали фрукти (на 8,1%) та кисломолочна продукція (2,1%).

Що стосується цін на одяг і взуття, то взуття подешевшало на 2,8%, одяг – на 1,9%.

У сфері охорони здоров’я приріст цін склав 1,0%, при цьому амбулаторні послуги подорожчали на 1,4%, фармацевтична продукція – на 1,1%, послуги лікарень – на 0,3%. Зросли ціни і на транспорт (на 0,4). Причина – зростання вартості автомобілів на 1,7%.

На 4,5–0,5% зросли ціни на тверде паливо, тютюнові вироби, мобільний зв’язок, послуги ресторанів та готелів, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, оренду житла, у сфері відпочинку та культури.

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