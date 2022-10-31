Щебенеподрібнювальний завод, дачі та печери: ТОП-10 невідомих фактів про Монастирський острів

Дніпро має свій острів – Монастирський. Щодня він приваблює сотні городян. Сюди приходять побігати, погуляти з дітьми, тваринами, просто пройтися помилуватися красою води. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 цікавих фактів про Монастирський острів у Дніпрі

Згідно з міськими легендами, на острові раніше були печери, пройшовши якими можна було потрапити на інший берег Дніпра. Документального підтвердження цьому немає, але там, де зараз знаходиться водоспад «Поріг Ревучий», до 1930-х років було кілька гротів.

На острові досі є ліхтар із хрестами. Він єдиний у місті. Було перенесено на острів із парку ім. Шевченка. Створений у середині 1950-х років ліхтар став сьогодні окрасою території, на якій знаходиться пам’ятник Кобзарю.

Згідно з легендами, острів у різний час відвідав апостол Андрій Первозванний, княгиня Ольга, князі Володимир та Мстислав. А ще на острові довгий час мешкали візантійські ченці. Вони збудували тут свій монастир, але донині він не зберігся.

До 1930-х років острів був значно більшим за розміром, а поряд з ним знаходився ще один. Його називали «Чортовий острів» або «острів Пекло», а в середині 1920-х дали ім’я «Попова коса». Перші дві назви виникли, бо біля «Пекла» утворювалася водяна воронка, потрапивши в яку тонули аматори плавати в річці, а зміна течії розбивала човни. «Поповою косою» територію назвали оскільки знаходилася вона якраз навпроти церкви на пагорбі. Все змінилося після будівництва ДніпроГЕС, але й сьогодні іноді «острів Пекло» виглядає з-під води.

На Монастирському острові є нудистський пляж, єдиний у нашому місті. Під час великих свят на його території влаштовують концерти, ставлять сцену та організовують наметове містечко.

Різні екстрасенси вірять, що острів є порталом, де є вхід у паралельний світ, а один із каменів, що лежить біля води, вважається «місцем сили».

Перше колесо огляду на острові з’явилося у 1950-х роках. Перевезли його сюди із парку Шевченка.

На острові знаходиться єдиний у Дніпрі Акваріум, де утримуються риби з Південної Америки, можна побачити черепах і навіть крокодила. Раніше тут також знаходився і Зоопарк, але вже кілька років, як його закрили.

Пам’ятник Тарасу Шевченку на острові є одним із найбільших в Україні. Висота фігури 9,5 метрів, вага скульптури 55 тонн, а він стоїть на п’єдесталі в 10,5 метра заввишки. Встановили його там 1959 року.

За весь час свого існування острів змінив кілька назв. Він був і «Бураковським», і «Богомоловським», залежно від того, кому належав, кілька років значився як Комсомольський, але в результаті зараз він має свою назву «Монастирський».

У середині 1950-х років на острові не було паркової зони, різних зручностей та асфальтованих доріжок, тут у звичайних будинках жили кілька сімей. Пізніше вони отримали квартири на материку.

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