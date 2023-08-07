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  • Ще є час зарядити все: де сьогодні у Дніпрі не буде світла з 8 до 18 (АДРЕСИ)

Ще є час зарядити все: де сьогодні у Дніпрі не буде світла з 8 до 18 (АДРЕСИ)

Сьогодні 06:45
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Новости Днепра про Ще є час зарядити все: де сьогодні у Дніпрі не буде світла з 8 до 18 (АДРЕСИ)

Сьогодні, 7 серпня, у Дніпрі не буде світла 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, 7 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • просп. Богдана Хмельницького: 60-А;
  • вул. Надії Алексєєнко: 104, 106.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Ще є час зарядити все: де сьогодні у Дніпрі не буде світла з 8 до 18 (АДРЕСИ)Українська

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