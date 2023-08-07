Ще є час зарядити все: де сьогодні у Дніпрі не буде світла з 8 до 18 (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 7 серпня, у Дніпрі не буде світла 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, 7 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

просп. Богдана Хмельницького: 60-А;

вул. Надії Алексєєнко: 104, 106.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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