Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі не буде світла 12 годин (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 25 серпня, у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК у Дніпрі будуть вимикати світло.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 25 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Енергетична: 7, 9-Д, 11;

вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56-А;

пров. Ключовий: 1.

А з 08:00 до 20:00:

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Раніше ми писали, що сотням споживачів у Дніпрі та області з 28 по 31 серпня відключать світло: усі адреси.

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