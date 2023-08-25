Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі не буде світла 12 годин (АДРЕСИ)

Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі не буде світла 12 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні 07:15
просмотров

Підготуйтеся!

Новости Днепра про Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі не буде світла 12 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні, 25 серпня, у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК у Дніпрі будуть вимикати світло.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 25 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Енергетична: 7, 9-Д, 11;
  • вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56-А;
  • пров. Ключовий: 1.

А з 08:00 до 20:00:

  • вул. Макарова: 2;
  • вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Раніше ми писали, що сотням споживачів у Дніпрі та області з 28 по 31 серпня відключать світло: усі адреси.

Читайте також:

Новости Днепра про Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі не буде світла 12 годин (АДРЕСИ)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Сотням споживачів у Дніпрі та області з 28 по 31 серпня відключать світло: усі адреси
Новини Дніпра
Вчора 21:58
Сотням споживачів у Дніпрі та області з 28 по 31 серпня відключать світло: усі адреси

У Дніпрі в останні дні серпня запланували відключення світла.

До +40: коли Дніпро накриє остання хвиля африканської пекельної спеки
Новини Дніпра
Вчора 21:23
До +40: коли Дніпро накриє остання хвиля африканської пекельної спеки

На Дніпро суне остання хвиля африканської спеки цьогоріч.

Служив разом із сином: на Донеччині загинув 56-річний військовий з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Вчора 20:00
Служив разом із сином: на Донеччині загинув 56-річний військовий з Дніпропетровщини

У Покрові поховають 56-річного Михайла Коломойця.

Скільки постраждалих внаслідок ракетного удару 24 серпня досі в лікарнях Дніпра
Новини Дніпра
Вчора 19:23
Скільки постраждалих внаслідок ракетного удару 24 серпня досі в лікарнях Дніпра

У лікарнях Дніпра лікують трьох травмованих внаслідок нічного ракетного удару…

Наверх