Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі не буде світла 12 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні, 25 серпня, у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК у Дніпрі будуть вимикати світло.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 25 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
А з 08:00 до 20:00:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Раніше ми писали, що сотням споживачів у Дніпрі та області з 28 по 31 серпня відключать світло: усі адреси.
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